Escándalo en la Liga MX: Santos acusa supuesto espionaje de Atlas
El Apertura 2026 apenas se encuentra en su segunda jornada y ya está dando bastante de qué hablar en la Liga MX. Después de los rumores sobre un posible caso de espionaje por parte del cuerpo técnico del Atlas contra Santos, los de la Comarca Lagunera publicaron un comunicado oficial sobre la situación.
“Club Santos Laguna informa que, en atención a la solicitud realizada por la Federación Mexicana de Futbol, derivada de la determinación de la Comisión Disciplinaria de abrir un procedimiento de investigación respecto de un incidente ocurrido durante el medio tiempo del partido ante Atlas FC, presentó la documentación correspondiente en los términos requeridos”, comienza el escrito.
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Este mensaje se relaciona con lo ocurrido en el encuentro de la jornada 2 entre Santos y Atlas, celebrado el pasado sábado 25 de julio, en el que los jaliscienses se quedaron con la victoria por 1-0, resultado que quedó bajo sospecha tras las acusaciones.
Con la documentación correspondiente, el club lagunero presentó formalmente el caso por lo sucedido durante el medio tiempo del partido. En videos filtrados, captados por las cámaras de seguridad del estadio, se observa a personas con indumentaria rojinegra cerca de los vestidores de Santos Laguna, aparentemente escuchando la charla técnica del rival.
“Confiamos en que la Comisión Disciplinaria llevará a cabo la investigación correspondiente y actuará en consecuencia para esclarecer lo sucedido, siempre en apego a la normativa vigente y en favor de la integridad de la competencia”, agrega el comunicado.
¿QUÉ PASÓ EN LOS VESTIDORES DEL TSM?
El partido del pasado sábado se fue al descanso con un empate sin goles y fue ahí cuando presuntamente ocurrió este caso de espionaje. En las imágenes se observa a hombres ligados al cuerpo técnico de Hernán Crespo, entrenador del Atlas, cerca del vestidor local, aparentemente escuchando la charla técnica de Renato Paiva.
Tiempo después de que se filtraran las imágenes, se dio a conocer que la persona ubicada afuera de los vestidores sería el preparador físico Federico Martinetti, integrante del cuerpo técnico del entrenador argentino, quien no estuvo presente en el cotejo entre Santos y Atlas.
Con estas pruebas, el cuadro lagunero decidió solicitar que la Comisión Disciplinaria abriera una investigación de oficio para determinar si existieron irregularidades y si proceden sanciones en contra del cuadro rojinegro. En caso de haberlas, también deberá establecer cuáles serían.
El equipo de Torreón cerró el comunicado señalando que no emitirá más declaraciones mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes.
“Por respeto al proceso, el Club no emitirá más comentarios hasta que las autoridades competentes concluyan su revisión”, finaliza el cuadro lagunero.
RESPUESTA DE LOS INVOLUCRADOS
Por el momento, Atlas no se ha manifestado al respecto. En sus redes sociales únicamente destacó que se llevó los tres puntos del Territorio Santos Modelo y que ya se enfoca en su próximo partido como local ante Rayados de Monterrey.
Por su parte, la Comisión Disciplinaria también publicó un comunicado en el que señala que ya investiga los hechos ocurridos durante el partido de la jornada 2 entre Atlas y Santos.
“La Comisión Disciplinaria informa que inició una investigación en seguimiento a los hechos reportados en los informes de los oficiales del partido correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, disputado entre Santos Laguna y Atlas. La Comisión Disciplinaria realizará el análisis y, una vez concluido, emitirá la resolución correspondiente”, señaló en su comunicado.