El Estadio Azteca/Banorte, una fortaleza azulcrema en el Clásico Joven
El América regresa a casa. Casi dos años después de su último partido como local en el Coloso de Santa Úrsula, las Águilas estrenan el renovado Estadio Banorte este sábado ante Cruz Azul en la Jornada 14 del Clausura 2026. El escenario no puede ser más cargado de historia, porque el recinto que vio nacer el Clásico Joven en 1972 sigue siendo, por tradición y estadística, territorio americanista.
El historial en el Estadio Azteca es contundente: en 41 partidos disputados ahí como local, el América ganó 18 y solo perdió 8. Cruz Azul, por su parte, ha tenido que aprender a convivir con esa realidad cada vez que visita el Coloso de Santa Úrsula. La última vez que la Máquina salió victoriosa de ahí en Liga MX fue en 2011, una sequía que resume bien el peso que tiene ese estadio para el conjunto celeste.
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El último América vs Cruz Azul que se disputó en el Estadio Azteca fue el 26 de mayo de 2024, en la vuelta de la Final del Clausura 2024. Las Águilas ganaron 1-0 con gol de Henry Martín, se coronaron campeones por decimoquinta vez en su historia y cerraron un ciclo. El estadio cerró para su remodelación días después y América tuvo que mudarse al Estadio Ciudad de los Deportes durante casi dos años. El regreso al Banorte llega con ese recuerdo fresco y con la misma rivalidad de fondo.
Ahora el regreso llega en un momento complicado para el equipo de André Jardine. Cruz Azul llega como sublíder con 27 puntos, mientras que América aparece en la sexta posición con 18, con poco margen de error en la recta final del torneo. Las Águilas vienen de empatar 1-1 ante Santos Laguna e igualar sin goles contra Nashville en la Concacaf Champions Cup. A eso se suma la baja de Luis Ángel Malagón, portero titular, lo que obliga a Rodolfo Cota a defender el arco en un partido de esta magnitud. El panorama físico del equipo no es el ideal para una noche tan exigente.
Cruz Azul, por su lado, no llega en su mejor momento. La Máquina acumula cinco partidos sin ganar antes del Clásico, con derrotas recientes ante Pachuca en Liga MX y una goleada de 3-0 a manos de LAFC en la Concacaf Champions Cup. Es decir, no solo llega a un estadio donde históricamente casi nunca gana, sino que lo hace en su peor racha del torneo.
En lo estadístico, América presume 60 por ciento de posesión promedio en el torneo, pero Cruz Azul es más efectivo con 24 goles anotados, un promedio de dos por partido. La diferencia en el marcador global de la temporada refleja por qué la Máquina llega con más confianza, pero el Estadio Banorte tiene su propio peso. Históricamente, ese estadio cambia las cosas.
El América necesita un golpe de autoridad en su regreso a casa. Cruz Azul necesita demostrar que puede ganar donde históricamente casi nunca gana. El Clásico Joven tiene todo para ser la mejor noche del Clausura 2026.