‘Estamos a punto de acabar con la multipropiedad’: León se vendería en 250 mdd
La inminente venta del León establecerá un nuevo récord de venta de franquicias dentro del futbol mexicano, luego de que se estima que se dé por una cifra de aproximadamente 250 millones de dólares.
Luego de que el Querétaro se vendió en 150 millones, y el Atlas en 200, el equipo esmeralda está por capitalizar el creciente apetito por el deporte que en los últimos años han mostrado los fondos de inversión.
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Sore la venta de La Fiera, Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, explicó hace unos días que “es el único club que tengo que vender y lo tengo que vender contra mi voluntad, porque además mi hijo (Jesús Martínez Murguía) ha hecho una gran labor; lleva 17 años ahí. Al León lo agarramos en el ascenso, lo ascendimos. Ahí se sostuvo. Fue campeón tres veces, campeón de la CONCACAF, campeón de la Leagues Cup”, expresó Jesús Martínez Patiño.
Por su parte, Mikel Arriola, Comisionado del futbol mexicano, habló sobre la venta del León durante el Expansión Summit, donde el directivo celebró que esa transacción es la que está por concretarse, y que ello es el resultado de un cambio en las condiciones de gobernanza del balompié nacional.
“Vemos la famosa multipropiedad, estamos a punto de acabar con ella, no porque regulamos para que vendieran, porque en la economía si tú regulas para obligar a alguien para vender, lo único que haces es matar el producto”, explicó.
“Nos propusimos terminar con la multipropiedad por tener mejores condiciones de mercado. Imagínense que en un año y dos meses hubo cuatro transacciones en la Liga MX y hoy se está terminando la última que es la venta del Club León”.
El comisionado se refirió a las nuevas políticas de gobernanza de la Liga MX, en la que crearon Consejos para diversos temas, integrados por diferentes dueños de los clubes.
Por ello, aseguró que en los últimos meses han sido visitados por representantes de los fondos de inversión más importantes, ya que hay algunos interesados en adquirir parte del capital que representa el balompié mexicano, como en su momento sucedió con el consorcio Apollo.
Además de las ventas de Querétaro, Atlas y ahora la de León, Arriola recordó que antes se dio la del 49% del Necaxa, adquirido por 30 millones de dólares por un fondo en el que figura Eva Longoria, entre otros personajes.
Arriola también recordó que estas cifras son viables por la peculiaridad del futbol mexicano de tener dos mercados, uno en México y otro con 60 millones de latinos en Estados Unidos.
“Somos el único país, imagínense esto, que exporta futbol a otro país y esta exportación es al país donde se dan las grandes escalas”, destacó. “El consumo del futbol mexicano, tanto de Liga como de Selección es siete veces mayor en televisión que su liga local”.
En ese sentido, mencionó que el próximo paso será la centralización de derechos de transmisión, lo cual ya fue aprobado por el Consejo de la Federación Mexicana de Futbol, por lo que espera que se incrementen los ingresos en general.
Como ejemplo, mencionó que la Liga de España pasó de recibir 845 millones de euros en 2014, a 3,600 millones actualmente. Por su parte, la Premier League pasó de 900 millones de libras en 2000, a 7 mil millones ahora.