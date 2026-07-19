Pumas pierde 3-0 ante Pachuca en Ciudad Universitaria
El equipo universitario no tuvo pies ni cabeza ante un rival que los superó de principio a fin en CU.
El Pachuca derrotó 3-0 a Pumas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, en duelo correspondiente a la jornada 1 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Los goles de los Tuzos fueron de Elías Montiel a los 21 minutos, y doblete de Salomón Rondón a los 32 y 80 minutos.
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El equipo de Esteban Solari no tuvo pies ni cabeza ante un rival que los superó de principio a fin en CU, donde más de 15 mil espectadores abuchearon al equipo felino tras el silbatazo final.
En la jornada 2, Pumas visitará al Toluca. Por su parte, el Pachuca recibirá al Querétaro en el Estadio Hidalgo.
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