​Esteban Solari, con un rostro desencajado, habló ante los micrófonos y pidió perdón a la afición de Pumas luego de fracasar en la lucha por clasificar a la liguilla. Lo anterior, tras caer 0-2 como local en la última fecha del Apertura 2026, resultado que marcó el final de su primera temporada al frente del equipo. Además, expresó algunas palabras ante una posible continuidad.

​“Antes que nada pedirle disculpas a la afición, pedirle disculpas a la afición por no poder lograr el objetivo de clasificar a la liguilla, por no poder darles la alegría a ellos de cerrar la temporada como se merecen”, dijo.

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​Además, se sinceró, y a pesar de que tan solo un día antes César “Chino” Huerta pidió a la prensa no responsabilizar de todo al entrenador, el argentino aceptó la culpa de la situación que hoy vive Pumas y que los deja fuera de la fase final.

​“Obviamente que la responsabilidad es mía, primordialmente mía como entrenador, obviamente por las decisiones que yo he tomado, porque de alguna manera me hago cargo de ese cambio de identidad y creo que eso nos llevó muchos partidos de la primera parte del campeonato a no encontrar el rumbo, y cuando lo encontramos sinceramente quedamos lejos de poder lograr los puntos que necesitamos”, comentó.

​Eliminados antes de salir a la cancha

​El director técnico señaló que el plantel sabía que, desde antes del silbatazo inicial, ya no tenían posibilidades de avanzar tras las combinaciones de resultados en los otros partidos. Aun así, se dijo dolido por no cerrar la campaña con una victoria que ayudara en lo moral.

​“Hoy no fue el día, hoy no fue el partido que queríamos, como digo no fue fácil emocionalmente jugarlo (estando eliminados) y así todo fue un partido, creo, más allá del resultado, parejo, donde se definió por contundencia, pero no es la cara que le quiero mostrar a nuestra gente”.

​Incluso, señaló que el propio hecho de ser conscientes de que matemáticamente ya no se jugaban nada afectó mucho a sus dirigidos.

​“(En el vestidor) hay mucha frustración, de alguna manera la tristeza es compartida, un vestuario que sabe que está en deuda con la afición, con el desempeño que hoy podríamos haber dado; estábamos bien desde la parte mental, enfocados, y a la hora de empezar el partido ya perdimos esa energía y la verdad que no la pudimos poner en el partido... El grupo tiene autocrítica, tiene humildad y saben que pueden dar más de lo que se ha dado”.

​“Volveremos más fuertes”... ¿Un mensaje para quedarse?

​Finalmente, entre líneas, Solari expresó que será él quien se encargue de regresar a la escuadra que representa a la UNAM a los primeros planos. Esto, recordando que solo una temporada atrás, aún con Efraín Juárez como entrenador, fueron líderes generales y disputaron la gran final.

​“Voy a ser el primer responsable de armar un Pumas fuerte, de armar un equipo a la altura de esta institución y que pueda darle alegría a la gente, que es lo que más me interesa”, comentó. “Siempre volvemos más fuertes porque es la manera en lo que marca este club, esta institución, y no tengan duda que nosotros lo vamos a hacer, nosotros vamos a lograr que este club logre cosas importantes jugando un futbol atractivo y haciendo sentir orgullosa a la gente”, puntualizó