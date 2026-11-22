Pachuca venció 2-0 al Toluca y León se impuso 2-1 al Santos, así que ambos clasificaron a los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que este fin de semana disputa su decimoséptima y última fecha.

Estos resultados fueron terribles para Pumas, que está oficialmente sin Liguilla.

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Cruz Azul, América, Chivas, Atlas y Toluca son los otros equipos que ya están clasificados para la Fiesta Grande.

El último boleto disponible está al alcance de Tijuana, que el viernes venció 1-0 al Atlante, y de Monterrey, que este sábado visita a los eliminados Pumas.

En el Estadio Hidalgo, Pachuca aseguró su lugar en la fase final al vencer 2-0 a los Diablos Rojos del Toluca.

Los Tuzos llegaron a 25 puntos para trepar al séptimo lugar.

Bajo el mando del argentino Antonio Mohamed, los Diablos cerraron la fase regular con 27 unidades en la quinta posición.

Alan Bautista marcó el 1-0 para el Pachuca al minuto 47 con un remate de zurda, a pase del venezolano Salomón Rondón.

Al 86', el Toluca se quedó con 10 jugadores por la expulsión del portero Hugo González. El delantero portugués Paulinho tomó el jersey y los guantes de arquero para defender un penal ante Rondón.

"El Rey" Salomón cobró hacia el ángulo inferior izquierdo y firmó el 2-0 al 89', a pesar de que Paulinho alcanzó a manotear la pelota.

Rondón llegó a 17 goles y se confirmó como campeón de goleo.

En el Estadio Corona, el León venció de visita 2-1 al Santos. El equipo dirigido por el argentino Javier Gandolfi llegó a 26 puntos y tomó el sexto lugar.

Dirigida por el portugués Renato Paiva, la escuadra santista quedó eliminada.

La Fiera se puso en ventaja 1-0 al minuto 37 con un autogol de Emmanuel Echeverría.

Ramiro Sordo igualó 1-1 por el Santos con un remate en el área, al 50' y el panameño Ismael Díaz marcó el 2-1 para el León, con un espectacular disparo desde la línea frontal del área. AFP