Estupiñán guía el triunfo de los Bravos ante Tigres y alcanza un récord goleador
El FC Juárez esperó nueve jornadas para celebrar. Después de comenzar el Apertura 2026 con ocho derrotas consecutivas, los Bravos vencieron 2-0 a Tigres y consiguieron su primera victoria del torneo con una noche histórica para Óscar Estupiñán.
El delantero colombiano convirtió los dos goles del encuentro y alcanzó un récord dentro del club fronterizo. Sus anotaciones llegaron durante el segundo tiempo, cuando Juárez logró transformar en esperanza un torneo que hasta ahora solamente le había entregado golpes.
Al minuto 66, Estupiñán abrió el marcador desde el punto penal. El atacante cobró hacia la izquierda de Nahuel Guzmán, mientras que el portero argentino eligió el costado contrario.
Juárez no se conformó con la mínima ventaja. Al 79', el colombiano volvió a aparecer dentro del área chica y, con un remate de cabeza, marcó el 2-0 que terminó con la peor racha de derrotas en la historia del equipo.
La victoria llegó después de días complicados para la institución. Los ocho tropiezos consecutivos provocaron las salidas del entrenador portugués Pedro Caixinha y del director deportivo argentino Andrés Fassi. Además, Alejandra de la Vega, propietaria del club, ofreció disculpas a la afición por la crisis de resultados.
Con Gustavo Lema al frente del banquillo, los Bravos finalmente sumaron sus primeros tres puntos, aunque permanecen en el último lugar de la clasificación.
¿Qué récord igualó Óscar Estupiñán?
La noche también tuvo un significado especial para Estupiñán. El colombiano alcanzó cinco goles en el Apertura 2026 y llegó a 33 tantos con Juárez en primera división, cifra con la que igualó al paraguayo Darío Lezcano como máximo anotador del club en la categoría.
Mientras Juárez encontró un respiro, Tigres profundizó su propio momento complicado. El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich acumuló su octavo partido sin ganar y se quedó en la decimoquinta posición con siete unidades.
En una misma noche, los Bravos rompieron el maleficio, consiguieron su primera victoria y vieron a Estupiñán colocarse en lo más alto de su historia goleadora. Después de ocho derrotas, Juárez finalmente volvió a sonreír.