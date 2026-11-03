El factor Homenchenko: ¿por qué Querétaro pasó de ser Caballo Negro a colapsar?

Durante gran parte de la campaña, Querétaro se convirtió en el Caballo Negro con un equipo limitado, pero capaz de pelearle de tú a tú a las grandes plantillas del campeonato. Sin embargo, justo en la recta final, el equipo sensación se apagó y ahora teme quedar fuera de la liguilla. El motivo principal tiene nombre y apellido: Santiago Homenchenko.

Así es, el jugador uruguayo fue clave tanto para el auge del equipo en la primera mitad de la fase regular como para su posterior caída. Y es que el mediocampista de 23 años se convirtió en la piedra angular en el esquema del entrenador Esteban “El Chino” González, disputando los primeros 11 partidos del torneo como titular los 90 minutos.

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Además, su relevancia era total tanto en ataque como en defensa: se colocó como el segundo máximo anotador del club con 5 tantos, solo por detrás de Alí Ávila, colaborando además con dos asistencias. Mientras tanto, en la contención, promediaba 6.2 recuperaciones de balón por juego con un 72 por ciento de efectividad en pases.

Una lesión de Homenchenko y Querétaro se derrumbó

Durante dichos encuentros, el equipo registró un saldo de 6 victorias, 2 empates y solo 3 derrotas para sumar un total de 20 puntos de 33 disputados, alcanzando una efectividad del 60.6 por ciento cuando Homenchenko estaba en cancha:

Querétaro 0-1 América

Pachuca 1-2 Querétaro

Querétaro 3-2 Tigres (1 gol y 1 asistencia)

Pumas 0-0 Querétaro

Querétaro 1-2 Toluca (1 gol)

Atlas 1-3 Querétaro (2 goles)

Tijuana 0-1 Querétaro (1 asistencia)

Querétaro 1-1 León

Guadalajara 0-2 Querétaro

Querétaro 2-0 Atlante (1 gol)

Santos 5-0 Querétaro

Sin embargo, en el duelo contra Santos, el jugador sufrió una caída que, al término del encuentro y tras los estudios correspondientes, reveló una fractura en la mano derecha que lo llevó al quirófano. Esta situación lo mantiene fuera de las canchas desde entonces.

Y más allá de la baja del futbolista, quien más padeció la situación fue el propio conjunto de Gallos. Tras su salida, no solo no volvieron a ganar, sino que perdieron todos y cada uno de sus siguientes compromisos, acumulando 3 derrotas en 3 partidos y registrando 0 de 9 puntos posibles para una efectividad del 0 por ciento.

San Luis 2-1 Querétaro

Querétaro 1-3 Cruz Azul

Juárez 3-1 Querétaro

Un cierre a matar o morir

De momento no hay una fecha de regreso para el mediocampista charrúa. Aun así, con o sin él, el cuadro queretano deberá reponerse en sus últimos tres encuentros que definirán si entra a la liguilla o se despide temprano. Hay que recordar que el equipo se mantiene con 20 puntos en la tabla, peleando codo a codo en la zona limítrofe por un cupo a la fiesta grande.

* Querétaro vs. Puebla | Domingo 8 de noviembre a las 20:00 h – Jornada 16

* Querétaro vs. Monterrey | Sábado 14 de noviembre a las 17:00 h – Jornada 7 (Reprogramado)

* Querétaro vs. Necaxa | Domingo 22 de noviembre a las 19:00 h – Jornada 18