Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2026: Todos los marcadores
Se juega la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX y aquí podrás consultar todos los resultados de la decimoquinta fecha del balompié mexicano, donde destaca el Chivas vs. Atlante y el América vs. Toluca.
La Liga MX entra en su recta final, ahora con la Jornada 15 del Apertura 2026, donde se juegan partidos de sumo interés de cara al cierre del torneo y donde destacan el Chivas vs. Atlante, Cruz Azul vs. León y América vs. Toluca.
La Fecha 15 del Apertura 2026 inicia este viernes con el partido entre San Luis y Atlas. El sábado destacan Chivas vs Atlante y América vs. Toluca.
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Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2026
Viernes 30 de octubre
- 19:00 | Atlético de San Luis vs. Atlas
- 19:00 | FC Juárez vs. Querétaro
- 21:00 | Puebla vs. Pumas
Sábado 31 de octubre
- 17:00 | Pachuca vs. Tigres
- 19:05 | Monterrey vs. Tijuana
- 19:07 | Guadalajara vs. Atlante
- 21:10 | América vs. Toluca
Domingo 1 de noviembre
- 17:00 | Santos Laguna vs. Necaxa
- 19:10 | Cruz Azul vs. León
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