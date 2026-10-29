Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2026: Todos los marcadores

La Liga MX entra en su recta final, ahora con la Jornada 15 del Apertura 2026, donde se juegan partidos de sumo interés de cara al cierre del torneo y donde destacan el Chivas vs. Atlante, Cruz Azul vs. León y América vs. Toluca.

La Fecha 15 del Apertura 2026 inicia este viernes con el partido entre San Luis y Atlas. El sábado destacan Chivas vs Atlante y América vs. Toluca.

Resultados de la Jornada 15 del Apertura 2026

Viernes 30 de octubre

19:00 | Atlético de San Luis vs. Atlas

19:00 | FC Juárez vs. Querétaro

21:00 | Puebla vs. Pumas

Sábado 31 de octubre

17:00 | Pachuca vs. Tigres

19:05 | Monterrey vs. Tijuana

19:07 | Guadalajara vs. Atlante

21:10 | América vs. Toluca

Domingo 1 de noviembre

17:00 | Santos Laguna vs. Necaxa

19:10 | Cruz Azul vs. León