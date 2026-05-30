Fallece Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de Cruz Azul, a los 80 años
Guillermo “Billy” Álvarez, expresidente de Cruz Azul y exdirector general de la Cooperativa La Cruz Azul, falleció este sábado 30 de mayo de 2026 a los 80 años, de acuerdo con reportes periodísticos. Su muerte ocurrió mientras permanecía bajo custodia federal, tras presentar complicaciones de salud.
Álvarez fue una de las figuras más influyentes en la historia de Cruz Azul, institución que encabezó durante más de tres décadas. Bajo su gestión, el club consiguió títulos y consolidó una estructura de poder dentro del futbol mexicano, aunque también atravesó años de cuestionamientos deportivos y administrativos.
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La etapa final de su vida estuvo marcada por problemas legales. En enero de 2025 fue detenido por autoridades federales, luego de permanecer prófugo durante más de cuatro años por investigaciones relacionadas con presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Tras su captura, un juez ordenó prisión preventiva y fue internado en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde permaneció mientras avanzaban los procesos judiciales en su contra. En distintos momentos trascendieron reportes sobre afectaciones a su salud.
La muerte de Billy Álvarez cierra un capítulo polémico en la historia de Cruz Azul, marcado por una larga permanencia al frente del club, disputas internas y un desenlace judicial que lo llevó a prisión en sus últimos años.