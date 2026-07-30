Federico Viñas deja Europa y firma con los Diablos Rojos del Toluca
El futbolista uruguayo Federico Viñas confirmó su regreso al futbol mexicano tras su paso por Europa. El atacante se suma al proyecto del Toluca, conjunto dirigido por Antonio "Turco" Mohamed.
El anuncio oficial se realizó este jueves 30 de julio. A través de sus redes sociales, el cuadro escarlata compartió el momento de la firma de contrato, así como la fotografía oficial de presentación del delantero charrúa, quien portará el dorsal número 16.
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Vuelve con experiencia europea y mundialista
Cabe recordar que Viñas es un viejo conocido de la Liga MX. Tras formarse y debutar en su país natal con Juventud de Las Piedras, el delantero llegó a México en 2019 para enfundarse en la camiseta del Club América. Con las Águilas disputó 122 partidos, anotó 24 goles y repartió cuatro asistencias.
Posteriormente, en 2023, fichó por el Club León, donde registró 16 goles y cinco asistencias en 36 encuentros, coronándose campeón de goleo del Clausura 2024. Su destacado rendimiento le permitió emigrar a préstamo al Real Oviedo de España, club hermano de La Fiera dentro de la estructura de Grupo Pachuca.
Durante su paso por el futbol español consiguió el ascenso a LaLiga y formó parte del plantel que devolvió al Oviedo a la máxima categoría tras 24 años de ausencia. En territorio ibérico disputó 53 partidos, marcó 10 goles y dio una asistencia.
Además, fue convocado por Marcelo Bielsa para disputar la Copa Mundial 2026 con la selección de Uruguay. Aunque tuvo participación en los tres encuentros de la fase de grupos, la escuadra charrúa no logró avanzar a la siguiente ronda.
¿Cuánto le costó a Toluca?
La transferencia del delantero uruguayo se concretó por una cifra cercana a los 11.7 millones de euros. Aunque el último club con el que tuvo actividad fue el Real Oviedo, la negociación se realizó directamente con el Club León, institución propietaria de sus derechos federativos.
De esta manera, Viñas se convierte en el segundo refuerzo de los Diablos Rojos para esta temporada, sumándose a la incorporación de Víctor "Pocho" Guzmán. Con ambas contrataciones, el conjunto mexiquense busca fortalecer su ataque y el mediocampo, donde ya cuenta con futbolistas como Marcel Ruiz, Jorge Díaz Price, Helinho, Alexis Vega y Paulinho.