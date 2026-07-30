Jornada 3 Apertura 2026 de Liga MX: fechas, horarios y dónde ver Cruz Azul vs Atlante
La actividad del futbol mexicano regresa tras el Juego de Estrellas entre la Liga MX y la MLS, ahora con la Jornada 3 del Apertura 2026. Aquí te decimos las fechas, horarios y canales de transmisión.
El pulso futbolístico se mantiene con el regreso de la actividad del futbol mexicano, ahora con la Jornada 3 del Apertura 2026, iniciando los encuentros este viernes 31 de julio con tres partidos, de los que destacan el Puebla vs Chivas y Juárez vs Pumas.
La Jornada 3 también tiene un juego interesante, en el que La Máquina del Cruz Azul recibe a los Potros de Hierro del Atlante el Estadio Azteca, el sábado 1 de agosto, además de los juegos dominicales, donde destaca el América vs. Santos.
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Canales de transmisión de la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX
La Liga MX regresa para transmitirse en sus canales habituales, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, ESPN y FOX los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 31 de julio
- 19:00 | Puebla vs Chivas | Canal 7, FOX, FOX ONE
- 21:00 | San Luis vs Tijuana | ESPN, Disney+, ViX
- 21:00 | Juárez vs Pumas | Canal 7, FOX, FON ONE
Sábado 1 de agosto
- 17:00 | Querétaro vs Tigres UANL | FOX ONE
- 19:00 | León vs Pachuca | FOX ONE
- 19:00 | Atlas vs Monterrey | Canal 5, TUDN, VIX
- 21:00 | Cruz Azul vs Atlante | Canal 5, TUDN, VIX
Domingo 2 de agosto
- 17:00 | América vs Santos | Canal 5, TUDN, VIX
- 19:00 | Toluca vs Necaxa | Canal 5 y TUDN, VIX
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