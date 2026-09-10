Federico Viñas, el fichaje que cayó de pie con el Toluca
El fichaje veraniego de Federico Viñas ha resultado muy rentable para el Toluca. El ofensivo uruguayo volvió fino al futbol mexicano y el sábado buscará incrementar su cuota goleadora ante la visita del Atlas en la octava jornada del Apertura.
En duelo de entrenadores argentinos, el Toluca de Antonio Mohamed y el Atlas de Hernán Crespo, ambos con 13 puntos, siguen el rastro del América, que lidera el torneo con 16 unidades y un partido pendiente.
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Las Águilas defenderán la punta el sábado en el clásico ante Cruz Azul, campeón defensor y dueño de doce enteros.
Con 26 años, y después de haber vivido un Mundial olvidable con Uruguay, Viñas emprendió su tercera aventura en el balompié de México con el Toluca, el equipo que más campeones de goleo ha producido en las últimas tres décadas.
Desde el paraguayo José Saturnino Cardozo hasta el portugués Paulinho, siete delanteros han ganado 14 títulos de artillería con los Diablos Rojos.
Después de dos años con el Real Oviedo de España, club con el que logró el ascenso en 2025, a Viñas le ha sentado bien la camiseta escarlata del Toluca.
Ha jugado diez partidos con los Diablos y lleva cinco goles: dos en el Apertura y tres en la Leagues Cup, en la que se consagró campeón el domingo.
En la final del torneo internacional, el Toluca venció 2-0 al Monterrey. Ambos goles se derivaron de acciones de Viñas.
"Desde que llegó el rumor de Toluca, yo tenía decidido venir porque es un equipo ganador y quería ayudar a seguir ganando títulos, y lo pude conseguir", dijo el delantero.
Apuesta del América y de Bielsa
Viñas goza de aprecio en México. Llegó en 2019 con apenas 21 años. El popular América lo trajo a préstamo, proveniente del club uruguayo Juventud.
El uruguayo debutó con Miguel Herrera en el Apertura y en su primer torneo firmó cinco goles en 563 minutos.
"Lo de Viñas no es sorpresa", dijo El Piojo Herrera en 2020. "Sabemos de su capacidad, por eso lo trajimos".
La exigente afición americanista muy pronto se identificó con el charrúa, más aún al conocer su historia de superación. De adolescente, por la apretada situación económica familiar, dejó los estudios para dedicarse a descargar un camión de embutidos en Montevideo.
El América compró al delantero en 2020 y le extendió el contrato hasta 2024.
En 2023 fue vendido al Grupo Pachuca, que lo colocó en el León, donde marcó 16 goles en dos torneos de liga. Luego fue enviado al Oviedo.
"El futbol mexicano me aportó todo, es muy exigente, crecí un montón como jugador y como persona", dijo Viñas antes de marcharse a Europa.
Mientras militó en el fútbol mexicano, Marcelo Bielsa lo convocó por primera vez a la selección uruguaya en 2023.
"Para mí, Fede Viñas es un jugador con un futuro muy grande. Tengo muchas esperanzas en él", dijo el Loco Bielsa, quien lo llamó al Mundial 2026.
El llamado del Diablo
Las alarmas del Toluca se encendieron en la pretemporada del Apertura 2026 cuando su tricampeón de goleo, Paulinho, fue aquejado por una lesión en la pantorrilla derecha.
Viñas fue elegido por Antonio Mohamed para tener un delantero confiable mientras se recuperaba el veterano portugués, de 33 años, cuyo contrato vence en junio de 2027.
El internacional celeste firmó con los Diablos hasta 2030 y tiene satisfecho al Turco Mohamed.
"Nos ha venido a ayudar, es una competencia directa con Paulinho y también puede ser su acompañante", apuntó el estratega. "Hay que sacarle todo el jugo que podamos a sus cualidades, que son muchas".
El atacante montevideano no solo es un rematador de área, también tiene movilidad y sacrificio, ataca los espacios y compite por arriba.
Con el 16 en la espalda, Viñas también tiene el visto bueno del Pepe Cardozo, conocido como el Diablo Mayor: "Obligará a Paulinho a sostener un nivel extraordinario".
"Ha sido una solución rápida, se ha adaptado rapidísimo al grupo y a la forma de jugar", subrayó Mohamed. AFP