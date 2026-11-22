Lorena Galindo, DT del América Femenil Sub-19, se mostró muy contenta con el título obtenido en el torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil.

Las Águilas derrotaron 3-1 en el global al Pachuca para quedarse con el campeonato en el Estadio El Nido, que registró una gran entrada.



"Demostrar que estamos haciendo historia, demostrar que se puede, que estamos pisando fuerte. América es mi segunda familia. La clave de todo es el trabajo, el trabajo en equipo", explicó la estratega.



Por su parte, la delantera Hanna Contreras, quien hizo un gol en la final de vuelta ante las Diosas del Vientos, reconoció que una atacante vive de las anotaciones.



"Losa goles son el fruto de todo el equipo; pero una delantera sin gol no es delantera. Estoy feliz, orgullosa, un privilegio poder estar aquí. En este torneo se vio una gran familia en el equipo, una gran unión y eso ayudó para ganar el título".



Hanna confesó además que "me encantaría jugar como Geyse, la verdad".



Por último, la defensa Aranza Segura, al borde de las lágrimas, dijo que no podía ni hablar por la emoción vivida.



"Me siento muy emocionada, estoy feliz. Hay que seguir trabando y cada día querer más".



Segura se mostró feliz porque el título se logró en casa, donde hubo muchísimo publico azulcrema.



"Está increíble el apoyo que se vive en la femenil. Mi motivación es mi familia. No he ganado nada, todavía me queda mucho por dar".