Femexfut analizará propuesta de Infantino para abrir la FIFA a inversión privada
La Federación Mexicana de Futbol informó que analizará la propuesta impulsada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para implementar un nuevo modelo financiero que permita incrementar los recursos destinados al programa FIFA Forward.
A través de un comunicado publicado este 30 de julio, la FMF explicó que fue notificada por la FIFA desde el pasado 28 de julio sobre la iniciativa y las posibles modificaciones en su esquema de financiamiento.
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De acuerdo con la Federación Mexicana, la FIFA abrirá mesas de trabajo para ampliar la información y presentar la documentación relacionada con el nuevo modelo. El objetivo es que las 211 asociaciones afiliadas puedan tomar una decisión informada sobre su posible participación.
“La FMF agotará dicho proceso de estudio y análisis para tomar la decisión que más convenga al desarrollo del futbol mexicano”, señaló el organismo.
¿En qué consiste la propuesta de Gianni Infantino?
El proyecto de la FIFA contempla la creación de FIFA Forward Enterprise, una empresa que se encargaría de gestionar las actividades comerciales y los eventos del organismo internacional.
Entre sus funciones estarían la administración de los derechos de transmisión, patrocinios, venta de boletos, licencias y competencias como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.
La propuesta permitiría la llegada de inversionistas privados, aunque la FIFA asegura que estos serían accionistas minoritarios. El organismo conservaría el control de la empresa y mantendría la autoridad exclusiva sobre la gobernanza del futbol, las competiciones, el calendario y las decisiones reglamentarias.
La FIFA pretende recaudar hasta 4 mil 200 millones de dólares, a partir de una valoración estimada de 20 mil millones de dólares para la futura compañía. Esto representaría una participación privada ligeramente superior al 20 por ciento.
¿Cuánto dinero recibirían las federaciones afiliadas?
En caso de aprobarse, cada una de las 211 federaciones afiliadas podría recibir un pago adicional de 20 millones de dólares a principios de 2027. Además, los recursos del programa FIFA Forward para el periodo 2027-2030 aumentarían de 8 a 20 millones de dólares por asociación.
Infantino ha defendido el proyecto como una oportunidad para aumentar la inversión en infraestructura, selecciones nacionales y programas para niñas y niños en distintas regiones del mundo. También aseguró que la FIFA continuará dirigiendo el futbol sin interferencias externas.
La UEFA y la Concacaf rechazan la idea
Sin embargo, la iniciativa ha provocado un fuerte rechazo. La UEFA se pronunció de manera unánime en contra y advirtió que sus selecciones no participarán en competencias de la FIFA mientras la propuesta permanezca sobre la mesa.
La Concacaf también rechazó el plan al considerar que existió falta de debido proceso, un plazo reducido para tomar una decisión y ausencia de revisión por parte de las instancias correspondientes.
Así, mientras distintas confederaciones ya se posicionaron en contra, la Femexfut optó por estudiar la propuesta antes de decidir si participa en un modelo que promete mayores ingresos, pero que también ha encendido las alarmas por la entrada de capital privado a los principales activos comerciales de la FIFA.