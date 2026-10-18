El América derrotó 5-3 al León en el Nou Camp, en partido correspondiente a la Jornada 12 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.



Los goles del América fueron obra de Henry Martín (penalti), Carlos Álvarez, Erick Sánchez, Óscar Perea y Brian Rodríguez. Por La Fiera anotaron 'Plátano' Alvarado, Iván Moreno e Ismael Díaz.



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Con su triunfo, las Águilas del entrenador uruguayo Guillermo Almada llegaron a 24 puntos con un partido pendiente.

El León, del argentino Javier Gandolfi, se quedó con 18 unidades en la sexta posición.

La victoria americanista comenzó a tomar forma en el primer tiempo. Henry Martín hizo el 1-0 de penal al minuto 24 y el español Carlos Álvarez consiguió el 2-0 con un remate dentro del área al 34'.

La Fiera se acercó 2-1 con gol de José Alvarado al 53' con una palomita.

Érick Sánchez, al 59', aumentó para las Águilas con un tiro desde la media luna.

Iván Moreno conectó un cañonazo de media distancia y le dio el 3-2 a la escuadra leonesa al 82'.

Tras un par de contragolpes, el colombiano Óscar Perea, al 84', y el uruguayo Brian Rodríguez, al 90', anotaron respectivamente el 4-2 y el 5-2 para las Águilas.

El panameño Ismael Díaz selló el 5-3 final con un remate de cabeza al minuto 90+6.

El América tiene la mejor ofensiva del torneo, con 27 goles. AFP