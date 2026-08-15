Frente común contra FMF: La AMFpro apoya protestas de futbolistas por el ascenso
"La voz de los jugadores no debe ser presionada". La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales (AMFpro) ha dado su postura sobre las protestas y demandas realizadas en contra de la FMF por el regreso del ascenso.
"La AMFpro ha apoyado y seguirá respaldando a nuestros compañeros de la Liga de Expansión al vigilar el cumplimiento de sus contratos laborales", manifestó este viernes 14 de agosto mediante un comunicado oficial difundido a través de sus redes sociales.
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En la misma carta, el organismo explicaba que las autoridades del fútbol nacional debían considerar los beneficios de traer de vuelta un sistema que permita subir y bajar de categoría.
"Creemos en un modelo deportivo en el que la competencia y el desarrollo formen parte fundamental del crecimiento del fútbol mexicano. Por ello, es importante precisar que el debate sobre el ascenso y descenso no comenzó hoy; es un proceso que lleva aproximadamente seis años".
Exigen consultar al gremio ante las decisiones de las directivas
Sin embargo, señalaban que los directivos y dueños del balompié mexicano no han buscado el acercamiento con los futbolistas. Por ello, invitaban a escucharlos y generar espacios de consulta para que su opinión también tenga un valor en las decisiones.
"En este proceso, la voz de los jugadores no siempre ha sido considerada en la dimensión que corresponde ante las diversas decisiones tomadas (...). Por tanto, consideramos indispensable que se garantice la obligación de consultar previamente a las y los futbolistas profesionales, a través de esta Asociación que los representa".
Asimismo, pedían a los directivos hacerse cargo del rumbo que han tomado para el fútbol mexicano y no realizar señalamientos contra el gremio de deportistas. "Las y los futbolistas no generaron esta situación y tampoco es justo trasladarles hoy la responsabilidad de resolverla", explicó la asociación.
Nueva apelación de la Liga de Expansión ante el TAS
Cabe recordar que, en 2025, diez clubes de la Liga de Expansión MX demandaron a la FMF ante el TAS buscando el regreso del ascenso deportivo. Sin embargo, este acto legal perdió fuerza luego de que el grupo se redujera a únicamente seis clubes; además, el tribunal terminó fallando en su contra.
A pesar de ello, las protestas no pararon y, para este Apertura 2026, los equipos han buscado alzar la voz de nuevo. Primero, utilizando el terreno de juego como espacio de manifestación al negarse a jugar los primeros segundos de los partidos de la fecha inaugural. Luego, en jornadas posteriores, las escuadras aparecieron tapándose la boca al momento de la foto oficial.
Pero la lucha no ha acabado ahí. Este mismo viernes 14 de agosto, el TAS anunció que recibió una nueva apelación. Leones Negros, Atlético La Paz, Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros de Zacatecas han emitido una queja, exigiendo una vez más que la FMF garantice el regreso del ascenso.