Morelia convoca a afición a protestar contra FMF por el regreso del ascenso
Las protestas por el regreso del ascenso y descenso no paran. Ahora, el Atlético Morelia ha convocado a la afición a manifestarse contra las decisiones de los altos mandos del fútbol mexicano en torno a la prohibición de subir de categoría por la vía deportiva.
La invitación la llevó a cabo Roberto Galán, guardameta español del conjunto michoacano. En una entrevista, el futbolista aprovechó el espacio para pedir a los seguidores, no solo de su club, sino de todos los equipos de la división de plata, acudir a los partidos de la liga vistiendo playeras negras como símbolo de inconformidad.
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“Afición de cualquier equipo mexicano: los animo a que vengan a los estadios con una camiseta negra, que se llenen las pantallas de esta camiseta negra, que sea vuestra manera de aportar a esta causa”, mencionó el cancerbero para La Afición.
Hay que recordar que, desde 2020, la FMF tomó la decisión de suspender el cambio de categoría entre divisiones. Esta medida se aplicó tras el inicio de la pandemia de COVID-19 y como una estrategia para blindar las inversiones de los propietarios de la Liga MX, luego de que un año antes el Veracruz fuera desafiliado por adeudos financieros.
Sin embargo, esta pausa, que en principio era temporal, terminó extendiéndose indefinidamente. Incluso ha quedado ratificada en el reglamento de la temporada 2026-27, el cual estipula explícitamente que “los clubes que integran la Liga MX no descenderán a Expansión MX; asimismo, los clubes de Expansión MX no ascenderán a la Liga MX”.
Una ola de manifestaciones por el ascenso
Desde que comenzó el Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX el pasado 24 de julio, las manifestaciones han ido en aumento. Algunas han involucrado directamente el desarrollo de los encuentros, como ocurrió en la jornada 1, cuando jugadores de Mineros de Zacatecas, Correcaminos, Leones Negros, Tlaxcala, Atlético Morelia y Atlético La Paz se negaron a disputar el primer minuto de sus respectivos partidos.
Posteriormente, en la jornada 2, las plantillas de Cancún FC, Leones Negros de la UdeG, Atlético Morelia y Venados FC posaron para la fotografía oficial tapándose la boca con la mano. Mineros repitió la acción, además de que sus futbolistas comenzaron su juego hincados sobre el terreno de juego.
Incluso la afición ha empezado a hacerse escuchar fuera de los estadios. En redes sociales circuló un video en el que un seguidor encaró a Mikel Arriola, comisionado de la FMF, a bordo de un vuelo comercial para exigirle directamente: “Queremos ascenso y descenso, Micky”.
A esto se suma el antecedente de 2025, cuando 10 equipos de la Liga de Expansión MX interpusieron una demanda contra la FMF ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para exigir el restablecimiento de la competencia deportiva. Sin embargo, el recurso legal perdió fuerza después de que el grupo se redujera a solo seis clubes y el tribunal terminara fallando en su contra.