Gabriel Caballero reconoce al Pachuca: “Le devolvieron la mística”
Gabriel Caballero mira a este Pachuca y encuentra algo que, para él, había perdido en torneos recientes: identidad. No solamente por estar otra vez en semifinales (tras ganar el juego de ida por 1-0 a los Pumas) o por terminar entre los mejores cuatro lugares del Clausura 2026.
El ganador de cuatro títulos de liga del Pachuca y parte de la generación que conquistó la Copa Sudamericana lo dice por cómo compite, por la intensidad y porque el equipo que volvió a sentirse reconocible dentro de la cancha con la mística tuza.
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“Una de las virtudes fue el técnico que llegó, Esteban Solari, y le devolvió un poco la mística. El perfil del entrenador fue el indicado. Hizo un equipo dinámico, intenso, que tiene llegada, que se defiende bien. Hoy el equipo se parece mucho más a lo que históricamente ha sido Pachuca”, explicó el ahora analista de FOX y FOX One a Sports Illustrated México.
Pachuca arrancó el torneo con una derrota contra Chivas y después no volvió a salir de la parte alta de la clasificación. Llegó a semifinales como una de las mejores defensas del campeonato, al permitir solo 19 goles. Para el también ex entrenador de los Tuzos, esto no es casualidad.
“Uno de los factores que más mejoró fue la defensa. El equipo se defiende mucho mejor de lo que lo hacía antes. Antes por momentos era un equipo más abierto o que sufría más atrás y hoy se ve mucho más equilibrado, más sólido”.
Pachuca encontró estabilidad desde una base que mezcló experiencia y juventud. Caballero incluso marca diferencias con el equipo campeón de Guillermo Almada en 2022. En el cuadro de Solari hay varias figuras veteranas como los centrales Sergio Barreto, Eduardo Bauermann, Víctor Guzmán, Christian Rivera, Enner Valencia y Salomón Rondón.
“A diferencia del equipo de Guillermo Almada, que fue campeón en 2022, este tiene más jugadores arriba de los 30 años, más veteranos. Eso también le da otra estabilidad al equipo para manejar ciertos partidos o ciertos momentos”.
Sin embargo, esto Tuzos tampoco perdieron la esencia que históricamente caracteriza al club: impulsar el talento de la cantera.
“También tiene varios jóvenes: Carlos Moreno, Carlos Sánchez, Alexéi Domínguez, Elías Montiel, Alan Bautista han alternado muchísimo. Pachuca sigue teniendo esa base de jóvenes que siempre ha tenido”.
Para él, el gran acierto estuvo en encontrar equilibrio entre ambos perfiles: veteranos y jóvenes.
“Ha encontrado una combinación de experiencia y juventud que le ha hecho muy bien al equipo. Los centrales, Bauermann y Barreto, han sido muy sólidos y seguros; Rivera y el Pocho encontraron muy buena dupla en medio campo y arriba Rondón o Valencia te dan muchísima experiencia”.
Caballero también cree que Solari encontró rápido algo que normalmente cuesta varios torneos en Liga MX: un equipo que entiende exactamente a qué juega.
“Encontró una alineación adecuada con jugadores intensos, que se complementan muy bien entre la fase ofensiva y la defensiva. Pachuca hoy es un equipo sólido, ordenado y que sabe competir los partidos”.
Esa regularidad fue una de las cosas que más le llamó la atención durante el semestre.
“La buena campaña ha sido prácticamente de principio a fin, excepto el primer partido con Chivas, que fue muy malo y que perdió. Después de eso el resto del torneo fue muy bueno y siempre mantuvo una línea bastante estable”.
También ve diferencia en la profundidad del plantel.
“Pachuca tiene un buen once, pero también tiene buena banca. Normalmente para salir campeón necesitas eso, jugadores que entren y mantengan el nivel del equipo”.
Por eso, en las semifinales ante Pumas, ve favorito a los Tuzos, a pesar de que los felinos firmaron un torneo récord en su historia y fueron líderes de la clasificación.
“Pachuca puede eliminar a Pumas y es candidato al título porque ha sido mucho más regular durante todo el torneo. Pumas tuvo momentos muy buenos, pero Pachuca sostuvo un nivel mucho más constante”.
Pachuca empezó el Clausura 2026 lejos de la conversación de favoritos. Hoy está en semifinales con una estructura mucho más estable, una defensa sólida y un equipo que volvió a sentirse cómodo dentro de una idea reconocible. Gabriel Caballero lo resume de otra forma: otra vez parece Pachuca.