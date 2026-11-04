Geyse, del América, será la nueva campeona de goleo en la Liga Femenil

Falta una jornada para que termine el torneo Apertura 2026 en su fase regular; sin embargo, ya podemos decir que Geyse será la nueva campeona de goleo en la Liga Femenil, pues suma 21 anotaciones, siete más que su máxima perseguidora: Enyerliannys Higuera, del San Luis.

Además, la delantera brasileña del América Femenil tiene 9 goles más que Thembi Kgatlana, de Tigres; y 10 más que Eugenie Le Sommer, de Toluca, por lo que es casi imposible que pierda el liderato de goleo en la última jornada.

Las Águilas visitarán a Chivas el viernes 6 de noviembre en el Estadio Akron, donde yanse vendieron más de 30 mil boletos para el Clásico Nacional.

En ese cotejo, Geyse busca además superar el récord que Charlyn Corral estableció al ser campeona de goleo con 23 anotaciones. La artillera azulcrema está a una anotación de igualar a la mexicana, y a dos anotaciones de superarla.

Geyse lleva 13 partidos seguidos anotando en la Liga Femenil, y buscará cerrar la fase regular del torneo con goles ante el Rebaño Sagrado.

En la Liguilla, el América Femenil se enfrentará al Toluca. La ida será en el Estadio Nemesio Diez, y la vuelta en el Estadio Azteca.