Gilberto Mora firma la noche y Xolos vence 2-0 a Pumas
Xolos derrotó 2-0 a Pumas en el Estadio Caliente, dentro de la Jornada 6 del Apertura 2026, con un doblete de Gilberto Mora, quien terminó convertido en la figura de un encuentro que se destrabó hasta la segunda mitad.
Los primeros 45 minutos dejaron poco espacio para el desequilibrio. Tijuana y Pumas se neutralizaron y llegaron al descanso con el marcador intacto.
El panorama cambió apenas comenzó el complemento.
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Mourad El Ghezouani estuvo cerca de abrir el marcador al minuto 47 con un disparo que pasó apenas desviado. La presión local encontró premio poco después, cuando una falta en un tiro de esquina derivó en penal para Xolos.
Ahí apareció Mora. Con calma desde los once pasos, venció a Keylor Navas y puso por delante al conjunto fronterizo.
El gol obligó a los universitarios a asumir mayores riesgos. Pedro Vite probó desde larga distancia al minuto 72, pero Antonio Rodríguez respondió para conservar la ventaja de Tijuana.
Pumas siguió buscando el empate y, en ese intento por adelantar líneas, dejó espacios que Xolos aprovechó.
Un contragolpe terminó con una falta sobre Mourad El Ghezouani dentro del área y con una nueva pena máxima para el cuadro local.
Mora volvió a tomar la responsabilidad. Otra vez frente a Keylor Navas, convirtió el segundo penal de la noche y selló su doblete para colocar el 2-0 definitivo.
El marcador ya no se movió y Xolos aseguró tres puntos que le permitieron llegar a 13 unidades y colocarse momentáneamente en la segunda posición de la tabla.
Pumas, por su parte, permaneció con ocho puntos y en el décimo lugar del Apertura 2026.