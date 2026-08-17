Gilberto Mora liquida a Cruz Azul con gol y asistencia para el triunfo de Xolos
Gilberto Mora volvió a deslumbrar comandando el triunfo de los Xolos de Tijuana sobre Cruz Azul. Además, La Máquina pasó por sentimientos encontrados al sufrir la "ley del ex" con un tanto de su antiguo capitán, Ignacio "Nacho" Rivero.
El partido se celebró este sábado 16 de agosto en el Estadio Caliente de Tijuana. Ambas escuadras regresaban a la actividad de la Liga MX para disputar la Fecha 4 del Apertura 2026, luego de haber sido eliminadas en la Leagues Cup.
Te puede interesar: Gilberto Mora guía a Xolos al triunfo ante León en el Estadio Caliente
Xolos dominó la mayor parte de la primera mitad con Adonis Preciado como su jugador más peligroso por la banda izquierda. El ecuatoriano desbordaba, enviaba centros e incluso, al minuto 25, se quedó cerca de marcar un golazo tras quitarse a tres rivales y sacar un remate que se fue apenas desviado.
Tras la media hora de juego, Cruz Azul empezó a reaccionar. Estuvo cerca de abrir el marcador cuando Toño Rodríguez tuvo que realizar una doble atajada ante los intentos de Carlos "Charly" Rodríguez y Nico Ibáñez.
Nacho Rivero aplica la Ley del Ex
Sin embargo, cuando mejor se encontraba el cuadro celeste, al minuto 44 recibió un golpe que dolió en el marcador y en el recuerdo de la afición. Y es que, tras una nueva jugada por el sector izquierdo, Gilberto Mora sacó un centro preciso para que Ignacio Rivero anotara el 1-0 a favor de los fronterizos.
Parecía que Tijuana se iría con la ventaja al descanso; no obstante, en el tiempo agregado, un error en la salida provocó que Cruz Azul robara la pelota. Nico Ibáñez aprovechó la oportunidad, entró al área y definió en el mano a mano para poner el 1-1.
La genialidad de Mora y la tensión en el Caliente
Para la segunda mitad, el inicio fue vibrante. Al minuto 54, Gilberto Mora volvió a frotar la lámpara, recibió un pase al espacio, condujo hasta el área donde enganchó y, con un disparo cruzado, venció a Kevin Mier con un golazo que significó el 2-1 de los norteños.
Posteriormente, los ánimos se calentaron. José Paradela exigió a Toño Rodríguez con un tiro libre, pero, lejos de la emoción de la jugada, el atacante cruzazulino se encaró inmediatamente después con sus rivales y protagonizó un conato de bronca que fue controlado a los pocos segundos.
Control norteño para sellar los tres puntos
Tras el incidente, los capitalinos buscaron ir al frente enviando al campo a elementos como Gabriel "Toro" Fernández y Andrés Montaño. Pese a los cambios, les costó generar peligro en el arco rival.
De hecho, Tijuana lució más cerca del tercero en un par de ocasiones. Primero con Preciado rematando un tiro de esquina con un cabezazo picado que se fue por arriba, y luego con una descolgada de Mourad El Ghezouani que, cuando ya se perfilaba al mano a mano, terminó perdiendo en el duelo cuerpo a cuerpo contra su marcador, dejando ir la posibilidad. Aun así, Xolos mantuvo la ventaja hasta el silbatazo final.
Con esta victoria, Tijuana llega a 10 unidades y se coloca como segundo en la tabla general. El próximo sábado 22 de agosto, el cuadro fronterizo buscará pegarle a otro grande cuando visite a Chivas. En tanto, los Celestes se quedan con 6 unidades y salen momentáneamente de puestos de clasificación, zona a la que intentarán regresar el mismo sábado al recibir al Atlas.