Gilberto Mora guía a Xolos al triunfo ante León en el Estadio Caliente
Los Xolos de Tijuana mantuvieron el paso perfecto en el Apertura 2026 después de derrotar 1-0 al León en el Estadio Caliente, en duelo correspondiente a la Jornada 2 de la Liga MX.
El encuentro se mantuvo cerrado durante la primera mitad, con ambos equipos tratando de encontrar espacios, pero sin lograr romper el equilibrio. Fue hasta el segundo tiempo cuando el conjunto fronterizo encontró la oportunidad que terminaría definiendo el partido.
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Al minuto 53, Xolos recibió un penalti a favor y Gilberto Mora tomó la responsabilidad. El mediocampista mexicano ejecutó con seguridad para vencer al guardameta esmeralda y colocar el 1-0 en el marcador.
El futbolista de 17 años, quien porta el número 10 del cuadro tijuanense, confirmó su buen momento después de participar en la Copa del Mundo de 2026. Con esta anotación llegó a nueve goles en la Primera División, categoría en la que debutó durante el Apertura 2024 bajo las órdenes de Juan Carlos Osorio.
Tras el gol, el equipo dirigido por Sebastián Abreu supo proteger la ventaja y evitó que León encontrara el empate. El conjunto de Javier Gandolfi intentó reaccionar, pero no logró superar el orden defensivo de los locales.
El silbatazo final confirmó la segunda victoria de Xolos en el torneo, resultado que los llevó a seis puntos y les permitió mantener el inicio perfecto en el campeonato. León, por su parte, continúa sin sumar unidades después de sus primeros dos compromisos.
En la Jornada 3, la Fiera buscará reaccionar cuando reciba al Pachuca. Xolos intentará prolongar su buen momento durante su visita al Atlético de San Luis.