Gilberto Mora guía a Xolos al triunfo ante León en el Estadio Caliente

¡Bien ahí, muchacho! 👏



Gilberto Mora disputó su primer partido en el torneo y ya marcó GOL. ❤️🖤



Buen cobro, con frialdad desde los once pasos.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J2 | #AP26 | #XOLLEOpic.twitter.com/ea5uIEdmhD