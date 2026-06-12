¡Ya es histórico! Gilberto Mora, el mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo
Gilberto Mora ha logrado un hito histórico para el fútbol nacional, rompiendo un récord que llevaba vigente desde hace 96 años y convirtiéndose en el jugador mexicano más joven en debutar en una Copa del Mundo. Además, ha escrito su nombre junto a leyendas como Pelé y Samuel Eto'o, entrando al top 10 mundial.
La hazaña se dio este jueves 11 de junio, durante el juego inaugural del Mundial de Norteamérica 2026. Corría el minuto 66 del partido cuando Javier Aguirre decidió confiar en el juvenil de los Xolos de Tijuana y darle entrada sustituyendo a Álvaro Fidalgo. El mediocampista saltó al terreno de juego con el dorsal 19 en la espalda, disputando los últimos 24 minutos de la victoria por 2-0 del conjunto mexicano sobre su similar de Sudáfrica.
Te puede interesar: Gilberto Mora será el más joven del Mundial 2026 ¿pero quiénes lo superan en la historia?
Lo relevante de esto es que Mora entró a la cancha aún siendo menor de edad, pues apenas tiene 17 años con 240 días. De esta manera, rompió la marca que antes pertenecía a Manuel Rosas, quien con 18 años y 87 días había vestido la camiseta de la selección mexicana en Uruguay 1930.
Mexicanos más jóvenes en las Copas del Mundo
- Gilberto Mora: 17 años y 240 días (Norteamérica 2026)
- Manuel Rosas: 18 años y 87 días (Uruguay 1930)
- Raúl Arellano: 19 años y 108 días (Suiza 1954)
- Andrés Guardado: 19 años y 269 días (Alemania 2006)
- Hugo Sánchez: 19 años y 326 días (Argentina 1978)
¿Quién es el futbolista más joven en haber debutado en un Mundial?
En cuanto al récord del más chico en una justa mundialista, este pertenece a Norman Whiteside. El mediocampista de Irlanda del Norte fue convocado por su selección para España 1982, evento en el que pasó a la historia debutando con 17 años y 40 días en el juego de la primera fecha ante Yugoslavia.
Con respecto a Gilberto Mora, se ha colocado como el sexto futbolista más joven de todas las Copas Mundiales. Únicamente se encuentra por debajo de Pelé, Salomon Olembé, Femi Opabunmi, Samuel Eto'o y el ya mencionado Whiteside.
- Norman Whiteside – 17 años y 40 días
- Samuel Eto'o – 17 años y 97 días
- Femi Opabunmi – 17 años y 99 días
- Salomon Olembé – 17 años y 184 días
- Pelé – 17 años y 235 días
- Gilberto Mora – 17 años y 240 días
- Bartholomew Ogbeche – 17 años y 245 días
- Rigobert Song – 17 años y 354 días
- Youssoufa Moukoko – 18 años y 3 días
- Carvalho Leite – 18 años y 25 días
Finalmente, cabe señalar que Gilberto Mora será el futbolista más joven de Norteamérica 2026, y tendrá una diferencia de edad de 25 años y 285 días respecto al jugador más longevo de la justa. Se trata del arquero escocés Craig Gordon, quien acude al torneo a sus 43 años y 162 días (al día de la inauguración).
Y, como dato curioso: cuando el guardameta europeo debutó con el Heart of Midlothian el 6 de octubre de 2002, todavía faltaban 6 años para que naciera la joven promesa mexicana.