Gilberto Mora mete a Xolos a Cuartos de Final: Tijuana vence a FC Juárez en el Play In
Con un joven Gilberto Mora en plan grande, los Xolos de Tijuana lograron su pase a los Cuartos de Final del Apertura 2025 al derrotar 3-1 a FC Juárez en duelo de Play-In. Cuando el juego estaba empatado a un gol, el joven mediocampista mostró el carácter al cobrar a lo Panenka y colocó el balón con precisión para anotar el gol que le daba la ventaja y que a la postre inclinó la balanza a favor de Tijuana.
Primeramente FC Juárez sorprendió al irse al frente en el marcador con gol de Óscar Estupiñán apenas al minuto 12. Tijuana respondió al 31′, con un gol de Mourad El Ghezouani gracias a un cabezazo preciso.
Te puede interesar: Play-In Apertura 2025: Esteban Solari acaba con Pumas, su ex equipo, y mantiene con vida al Pachuca
Para la segunda parte, Gilberto Mora marcó el penal decisivo al minuto 59′, con una definición arriesgada, pero que le funcionó para darle la vuelta al juego. Finalmente, Ezequiel Bullaude selló la victoria de los Xolos con un gol al minuto 90’+ 1.
Además del penalti, Mora tuvo una actuación sobresaliente durante el encuentro, aportando al ataque y llevando peligro constante por su banda. Su rendimiento fue fundamental para que Xolos mantuviera el dominio y concretara la victoria.
Con este triunfo, los Xolos obtienen el pase a los Cuartos de Final de la Liguilla, donde enfrentarán a Tigres. Por su parte, FC Juárez todavía tiene oportunidad, pues disputarán un segundo partido para pelear por el último boleto a la Liguilla. Ese segundo juego del Play-In para Juárez será contra Pachuca, que ganó su llave frente a Pumas. El vencedor de esa serie disputará el octavo lugar para entrar a la fase final, donde enfrentará al líder Toluca.