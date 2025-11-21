Play-In Apertura 2025: Esteban Solari acaba con Pumas, su ex equipo, y mantiene con vida al Pachuca
Esteban Solari solo tenía una experiencia previa en la Liga MX, el año que pasó como delantero con los Pumas entre 2007 y 2008, tiempo en el cual sobresalió como un certero artillero.
Desde que abandonó el país, sabía que volvería. Lo hizo 17 años después, para eliminar a su ex equipo, al que derrotó como entrenador del Pachuca por 3-1 en el Play-In B de la Liga MX, resultado que mantiene con vida a los Tuzos en el torneo Apertura 2025.
El oriundo de Rosario terminó con el sueño de los de la UNAM de avanzar a la Liguilla y en cambio mantuvo el del Pachuca, que luego de la última jornada de la fase lo contrató, para sustituir a Jaime Lozano, con una desastrosa gestión que dejó al equipo en el noveno lugar de la tabla.
El camino todavía es largo, Solari ahora deberá mantener motivados a sus dirigidos, que enfrentarán el domingo al perdedor del el Play-In A entre el Tijuana, séptimo clasificado, y el Juárez, octavo, en el papel los dos más fuertes del repechaje (Pachuca fue noveno y Pumas, décimo), para definir al rival en los cuartos de final del campeón Toluca, líder de la clasificación.
El partido
Desde los primeros minutos del duelo, el Pachuca adelantó líneas, en busca de adelantarse en el marcador, pero se topó con pared, un Keylor Navas en plan grande que hace menos de 72 horas sufría la eliminación de Costa Rica del Mundial 2026.
El antiguo portero del Real Madrid sacó disparos de fuera del área de Kenedy, al 15, y de Pedro Pedraza, al 19, pero no fue suficiente, ya que al 35, Enner Valencia probó de media distancia, con un tiro con la parte interna de su pie derecho que venció al arquero costarricense, para el 1-0 al 33.
Los Pumas no respondieron y Kenedy aprovechó para volver a testear a Navas, con un zurdazo de larga distancia entre tres defensores felinos que no le presionaron y le permitieron sacar un disparo que pegó al travesaño, bajó y se convirtió en el 2-0 al 40.
En la segunda parte, los Pumas salieron en busca de descontar el marcador. Su primer intento fue un tiro al 48 de Pablo Bennevendo, que se fue a las gradas.
A pesar del inicio ofensivo de los dirigidos por Efraín Juárez, el Pachuca se mantuvo encerrado atrás, a la espara de los contragolpes de los felinos. En un descuido, los de Solari lograron el 3-0, con disparo de Kenedy que pegó en el pecho de Navas y entró a la portería al 55.
Cuando parecía una goleada tranquila, José Caicedo cobró un tiro de esquina por izquierda que provocó una pelota suelta en el área, en donde Pedro Vite aprovechó para concretar el 3-1 final al 65.