Gilberto Mora y Sebastián Abreu apuntan alto antes de enfrentar a Austin FC en la Leagues Cup
Este jueves 6 de agosto, Xolos de Tijuana iniciará su andar en la Leagues Cup 2026 cuando enfrente a Austin FC por la primera jornada de un torneo que históricamente se le ha complicado al cuadro fronterizo, que apenas ha ganado un partido en las tres ediciones en las que participó.
A pesar de ello, tanto Gilberto Mora como su director técnico, Sebastián Abreu, confían en trasladar el buen momento que atraviesa Xolos en la Liga MX a un torneo que podría catapultarlos de regreso al futbol internacional, del que han estado alejados durante varios años.
Te puede interesar: Toluca y Chivas debutan en la Leagues Cup 2026 con la intención de dar la cara por la Liga MX
“Vamos por el camino correcto para ser cada vez más sólidos y competitivos; somos la mejor defensiva de la liga, somos los mejores en fair play y el equipo que más minutos de jóvenes acumula. Todo marca el nivel de competitividad que queremos tener dentro del club”, comentó Abreu en rueda de prensa previa al choque con Austin.
Xolos suma tres partidos sin conocer la derrota en lo que va del Apertura 2026, en el que consiguió dos triunfos ante Tigres y León, por lo que apunta a tener un buen rendimiento en un torneo que normalmente se le atraganta. La mira del equipo está puesta en regresar a las competencias internacionales, recordando que los primeros tres lugares de la Leagues Cup obtienen un boleto a la Concacaf Champions Cup 2027.
“Estamos felices por disputar este torneo, con la intención de poner a Xolos en una competencia internacional y pelear por el título”, señaló Abreu. Mora respaldó esta postura y dejó clara la intención del equipo para esta competencia: “Queremos estar en un torneo internacional”.
AGRADECIDOS POR EL ESCAPARATE
Sobre los cuestionamientos que genera esta competencia al crear una pausa en el recién iniciado torneo local, así como por tener que disputar todos los partidos como visitante, el entrenador aseguró que siempre pelearán por obtener los mejores resultados, independientemente de la competencia, y que dejarán todo en el campo para intentar ganar los campeonatos en disputa.
“El equipo siempre está peleando por la posibilidad de estar de media tabla hacia arriba. Es un torneo en el que hay mucho en juego y no se le resta nivel a este tipo de competición”, agregó.
Además, señaló que las quejas y opiniones sobre el formato de la Leagues Cup no pasan desapercibidas para los organizadores y que está consciente de que se trata de una competencia en constante cambio debido a su reciente creación.
“Son 36 equipos y solo clasifican ocho. Como es un torneo nuevo, han ido buscando soluciones; no hacen oídos sordos a los comentarios que hacemos para mejorar. Este torneo vino para quedarse. Estamos en igualdad de condiciones y esperamos estar a la altura de las expectativas”.
LOS OJOS PUESTOS SOBRE MORA
Con respecto a los rumores que colocan a Gilberto Mora cada vez más cerca de Europa después del buen torneo que mostró en la Copa del Mundo con la selección mexicana, el juvenil aseguró que, por ahora, se mantiene enfocado en lo que todavía puede conseguir con Xolos antes de un eventual traspaso al Viejo Continente.
“Estoy muy feliz en Xolos y trato de enfocarme en el club. Obviamente quiero ir a Europa, pero mi enfoque está en este torneo y después veremos qué pasa. Espero que sí se pueda dar”, aclaró.
Fue en 2024 cuando Mora debutó en Primera División con Tijuana. Han pasado dos años rápidamente para el futbolista, quien, aun sin cumplir la mayoría de edad, ya es pretendido por varios equipos de Europa. A pesar de todo lo que se habla de él, Gilberto se muestra tranquilo y enfocado en su presente.
“En estos tres años, lo que me importa es seguir demostrando mi futbol dentro del campo. Trato de enfocarme en eso y no en lo que se habla en las redes sociales. Parece mucho, pero las personas que siempre van a estar son mi familia, mis amigos y mis compañeros. Siempre con los pies en la tierra y hablando en el campo”.
Por último, Gil Mora recordó los buenos momentos que vivió durante la Copa del Mundo, un torneo que quedó marcado para el futbolista y en el que intentó aprovechar los consejos de los jugadores más experimentados del equipo, como Guillermo Ochoa, con quien se le vio compartir bastante tiempo durante la concentración.
“Para mí, Memo es un ídolo desde que era chico. Fue un placer, un orgullo y un sueño hecho realidad poder ser su compañero. Le agradezco los momentos que vivimos y el tiempo durante la concentración, y le deseo lo mejor”, sentenció el futbolista.