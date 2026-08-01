Golpe para Cruz Azul: pierde demanda por Huescas ante FIFA; apelará ante el TAS
La FIFA rechazó la demanda de Cruz Azul contra su exfutbolista Rodrigo Huescas. Ahora, la directiva de La Máquina buscará apelar esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), organismo que ya fijó una fecha para la audiencia del caso.
El campeón de la Liga MX se ha visto envuelto en una disputa legal originada por una transferencia realizada en el verano de 2024. Se trata de la salida de dicho lateral de 22 años, quien se marchó en medio de la polémica al F.C. Copenhague en una venta tasada en 1.85 millones de euros, según datos de Transfermarkt.
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Sin embargo, en 2025, los Cementeros denunciaron ante la FIFA que dicha transferencia se realizó en medio de irregularidades, reclamando que su canterano ejecutó su cláusula de rescisión de forma injustificada. Además, señalaban la posible complicidad del Copenhague en la postura del jugador al romper su vínculo, presuntamente con la intención de reducir el costo de su traspaso.
Por esta razón, el conjunto mexicano exigía una indemnización de 5 millones de dólares, más un 5 por ciento de intereses anuales, por parte del futbolista y del equipo de Dinamarca.
La FIFA falla contra Cruz Azul y ahora será quien deba pagar
Sin embargo, la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA resolvió que la protesta de Cruz Azul no era válida. Tras ver el caso, el organismo determinó que el contrato se rescindió de común acuerdo entre ambas partes y no de forma unilateral, como señalaba el club.
Asimismo, la FIFA aceptó la contrademanda presentada por Huescas, ordenando a Cruz Azul indemnizar al jugador con un pago de 300 mil dólares, más el 5 por ciento de intereses anuales. De no cumplir con el pago, la escuadra celeste quedará vetada, sin poder realizar fichajes durante tres periodos de transferencias.
Cruz Azul apela ante el TAS para evitar la sanción
A pesar del fallo y la sanción dictada por la FIFA, Cruz Azul apelará el veredicto del máximo organismo del futbol ante el TAS. El reclamo ya fue formalmente admitido y el tribunal le asignó el expediente CAS 2026/A/12144.
Ahora, los abogados de Cruz Azul y de Rodrigo Huescas deberán presentarse el próximo 24 de septiembre para mostrar las pruebas correspondientes al caso y definir un desenlace.