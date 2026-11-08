¡Gran triunfo! Cruz Azul derrota 3-2 a Tigres y apaga el Volcán

El Cruz Azul derrotó 3-2 a Tigres en el Volcán, dentro de la jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Los goles de La Máquina fueron de Nico Ibáñez (24 minutos), Andrés Montaño (penalti a los 51') y Rodolfo Rotondi (78').

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Por los Felinos anotaron Juan Brunetta (39 minutos) y el Memote Martínez (65').

La Máquina de Joel Huiqui llegó a 32 puntos y tomó el liderato en espera de lo que más tarde suceda con el América en su visita a los Pumas.

Por su parte, bajo el mando del técnico interino Víctor Manuel Vucetich, los Felinos se quedaron con 15 unidades en la decimoquinta posición.

Toluca 4-0 Monterrey

Por su parte, el Toluca de Antonio Mohamed goleó 4-0 al Monterrey de Matías Almeyda en el Estadio Nemesio Díez.

Los goles de los Diablos Rojos fueron de Nicolás Castro a los 8 minutos, doblete de Paulinho a los 23' y 51', y tanto de Jesús Gallardo a los 90'.

Con su triunfo, los escarlata rompieron una racha de siete partidos sin ganar, llegaron a 27 puntos y subieron al cuarto lugar.

Por su parte, los Rayados se estancaron con 21 unidades en el décimo lugar.

Atlas 1-4 Pachuca

Pachuca goleó 4-1 al Atlas en el Estadio Jalisco. Los Tuzos sumaron los tres puntos gracias al autogol de Manuel Capasso (5') y a las dianas de Oussama Idrissi (12'), Salomón Rondón (penalti 76') y Eduardo Gabriel dos Santos Bauermann (92').

El Atlas descontó con gol de Manuel Capasso a los 52'.

Los Tuzos del entrenador mexicano Benjamín Mora subieron al séptimo lugar con 22 puntos y se metieron a zona de clasificación.

Mientras que los Zorros se quedaron con 27 unidades y bajaron a la quinta posición, pero ya están clasificados a cuartos de final. AFP