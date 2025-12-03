Guido Pizarro y la fórmula con la que tiene a Tigres en la Semifinal del Apertura 2025
Cuando se habla de extranjeros que han llegado a México para aportar calidad al Futbol Mexicano, sin duda hay que nombrar a Guido Pizarro. El argentino, actual técnico de los Tigres, es un hombre que como jugador siempre dio todo en la cancha para el equipo norteño, desde su llegada en julio de 2013, logrando cuatro títulos de Liga. Hoy, como estratega, en apenas su segundo torneo al frente del equipo, tiene a los felinos en la antesala de la Final del Apertura 2025.
Como jugador, ‘El Conde’ siempre fue un elemento determinante, con carácter, pero sobre todo con una gran ubicación, pues desde su posición como medio de contención y como líbero, lograba dar el tiempo necesario y tenía esa excelsa visión de juego que ahora imprime a los felinos desde el banquillo.
Pero un punto que ha sido fundamental para que Pizarro logre consolidarse como técnico es la escuela con la que se forjó. Desde que llegó al país, el argentino tuvo como DT a Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, de quien aprendió durante casi una década y por lo que se le puede considerar como un estratega formado en México.
Aunado a eso, cabe destacar la cercanía de Pizarro con el plantel, pues fue compañero de la mayoría de los jugadores que hoy dirige, algo que sin duda ha sido importante, pues la confianza, camaradería y, sobre todo, el respeto que le tienen como técnico, se nota en el campo. Asimismo, el respaldo que le brindan los hombres de peso como André Pierre-Gignac o Nahuel Guzmán, se nota en el desempeño del equipo.
Todos estos elementos conforman la fórmula con la que Guido Pizarro tiene ahora a Tigres en las Semifinales del Apertura 2025, la cuál se ha ido forjando desde que se hizo cargo de la dirección técnica del equipo a inicios de marzo de este año.
Guido Pizarro y su andar como técnico de Tigres
La llegada de Pizarro como técnico de Tigres estuvo envuelta de polémica, luego de que el serbio Veljko Paunivoc fuera cesado como estratega, a pesar de tener al cuadro universitario en tercer lugar de la tabla en el Clausura 2025. La decisión de su salida, que fue de forma unilateral por parte de la directiva felina, se anunció apenas un día después de que los felinos habían derrotado a Necaxa en la Jornada 10.
En ese momento, Guido Pizarro, quien había dado a conocer su retiro como jugador, fue anunciado como nuevo director técnico. La directiva solamente dio a conocer el cambio, pero dentro del seno universitario se mencionaba que el técnico europeo nunca tuvo una buena conexión con el plantel y con la afición, por lo que la cúpula decidió darle la oportunidad a un hombre considerado de casa, como lo es el argentino.
El camino de Pizarro inició con un empate sin goles en el Juego de Ida de los Octavos de Final de la Concachampions. El balance para el nuevo estratega fue bueno, pues en el torneo de Concacaf llevó a su equipo hasta Semifinales, donde cayó ante Cruz Azul, y en lo que restaba del Clausura 2025, destacó la victoria en el Clásico Regio sobre Monterrey por 2-1 en la Jornada 15, llorando meterse a la Liguilla, donde guió a su equipo hasta las Semifinales, donde cayó ante Toluca.
Guido Pizarro en el Apertura 2025
Para este Apertura 2025, su primer torneo que arranca de inicio, logró consolidarse como estratega al llevar a los Tigres a clasificar a la Liguilla, su segunda al mando de los norteños, y lo hizo de una manera sólida, al ubicarse en el segundo lugar de la tabla, con 36 puntos, sólo uno debajo del líder Toluca, actual campeón de la Liga MX.
Ya en la Liguilla, una derrota ante FC Juárez por 3-0 en el juego de ida de los Cuartos de Final daba una fuerte sacudida a su proyecto, pues el marcador se antojaba complicado de superar. Sin embargo, logró llevar a Tigres a sortear la que quizá ha sido la más difícil prueba que ha tenido hasta el momento como técnico, para darle la vuelta al marcador con una goleada de 5-0 y así meterse a Semifinales, donde este miércoles enfrenta a Cruz Azul en la ida de las Semifinales.