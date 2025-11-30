¡Contundente! Tigres aplasta a Tijuana y se instala en Semifinales del Apertura 2025
Los Tigres fueron el único equipo que se presentó al partido de vuelta de los Cuartos de Fdel Apertura 2025 de la Liga MX. El Tijuana dejó ir la ventaja de 3-0 que consiguió en el duelo de ida y sin ejercer presión, le permitió a los felinos ganar por goleada de 5-0 el segundo duelo para vencer por 5-3 en el marcador global de la serie.
Los de la UANL lo hicieron con una propuesta ofensiva desde los primeros minutos y al sacar ventaja del desempeño de los Xolos del entrenador Sebastián Abreu, que dispararon una solo vez a puerta en los 90 minutos y se condenaron a una prematura eliminación.
Se cumplió el pronóstico del principio, los Tigres, segundos mejores en la fase regular, se impusieron al cuadro fronterizo, que se clasificó a la Liguilla desde el Play-In.
Tigres y su regreso en la Liguilla
El entrenador, de Tigres, Guido Pizarro mandó a su mejor arsenal ofensivo desde el principio del partido: dos delanteros, Nicolás Ibáñez y André-Pierre Gignac, y un medio campo comandado por Ángel Correa, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Diego Lainez.
Además, la postura desde el comienzo fue adelantar líneas y presionar a sus rivales, para estar la mayor parte del tiempo en el área del Tijuana. El planteamiento rindió frutos y al minuto 15 abrieron el marcador, cuando Jesús Garza, por derecha, mandó un centro que Ibáñez remató con la frente para el 1-0.
Con el primero en la bolsa, los felinos siguieron atacando, pero José Antonio Rodríguez, portero de los Xolos, atajó disparos de Gignac, al 25, y de Correa al 28, tras lo cual, Juan Brunetta hizo efectivo un penalti en favor de los Tigres para poner el 2-0 al 30.
El Tijuana no reaccionó y Rodríguez volvió a ser factor, ahora al rechazar remates de Gorriarán al 33 y de Ibáñez, al 37. José Antonio no resistió a una tercera prueba, cabezazo de Brunetta al 39, que significó el 3-0.
En la segunda parte, el primer movimiento de Pizarro fue sacrificar a un artillero, Nico Ibáñez, y mandar al campo al central Joaquim, en busca de dejar de atacar y amarrar el resultado que les daba el pase a los cuartos de final.
A pesar de que disminuyeron sus jugadas ofensivas, eso no invitó al Tijuana a salir de su letargo e ir en búsqueda de perforar la portería de Nahuel Guzmán, en cambio los felinos consiguieron un nuevo penalti, en el que José Rodríguez volvió a ser el héroe, al rechazar la ejecución de Ozziel Herera al 68.
Herrera se sacudió el mal sabor de boca al 74, cuando Rodríguez dejó un rebote en el área al tapar un remate de Gorriarán, que Ozziel aprovechó para, de cabeza, concretar el 4-0. El 5-0 cayó en el descuento, una palomita de Juan Pablo Vigón, al 90+3.
Tigres demostró que sigue siendo uno de los equipos fuertes de la Liga MX y que a pesar de haber estado en la lona tras el juego de ida, logró imponer su condición de local para darle la vuelta a la serie de forma contundente.