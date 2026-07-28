Guido Pizarro renuncia como DT de Tigres: "No es una decisión por los resultados"
Guido Pizarro ha dejado de ser el director técnico de Tigres. Con solo dos jornadas disputadas, se ha convertido en la primera baja confirmada en los banquillos de este Apertura 2026. A pesar del mal arranque de campeonato, se aclaró que su salida no tiene que ver con los resultados.
Lo anterior lo dio a conocer el propio club de la Universidad Autónoma de Nuevo León este martes 28 de julio. Mediante un comunicado oficial, la directiva reveló que fue el mismo estratega quien presentó su renuncia, la cual fue aceptada por la institución.
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"Informamos a nuestra afición que el día de hoy Guido Pizarro tomó la decisión de dejar el puesto de director técnico del Club Tigres por motivos personales", reveló el comunicado.
Su lugar será tomado de forma interina por Hernán Elizondo, entrenador de la Sub-21. Junto a Carlos Turrubiates como auxiliar, ambos serán los encargados de guiar al cuadro felino tanto en la liga como en la Leagues Cup, hasta que se defina al siguiente entrenador definitivo.
Guido Pizarro da su versión
Cabe señalar que, en lo que va del torneo, Tigres marcha en la posición 15 general con solo un punto de seis posibles. Sin embargo, el propio Pizarro, mediante una carta publicada en sus redes sociales, explicó que este rendimiento no influyó en su renuncia.
"Quiero dejar claro que no es una decisión motivada por los resultados, sino la consecuencia de un proceso de conversaciones y reflexión sostenido en el tiempo", declaró.
Por otra parte, externó que su salida surge tras un análisis personal. Comentó que hoy en día ya no encuentra la certeza en el proyecto del club, por lo que ha optado por cerrar su ciclo al frente de la escuadra universitaria.
"Siempre he creído que un entrenador debe liderar desde la convicción plena. Y sostengo que esta profesión exige una convicción global: cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable con el club, con el grupo, con la afición y conmigo mismo es dar un paso al costado", afirmó.
Guido Pizarro se despide de Tigres tras 13 años
El argentino arribó como jugador a los Tigres en 2013. Desde entonces se convirtió en uno de los capitanes del equipo. Asimismo, fue pieza clave en la conquista de 4 títulos de Liga MX, 4 Campeón de Campeones, una Copa MX y una Copa de Campeones de la Concacaf. Además, formó parte de los planteles que alcanzaron las finales de la Copa Libertadores en 2015 y del Mundial de Clubes en 2020.
Para el Clausura 2025 tuvo que retirarse de forma abrupta. Tras la destitución de Veljko Paunović en la jornada 10, Pizarro, que aún era futbolista activo, fue el elegido por la directiva para asumir la dirección técnica.
En su primer torneo como estratega finalizó en el cuarto lugar general y alcanzó las semifinales. Posteriormente, en el Apertura 2025, fue sublíder y disputó la final frente al Toluca, cayendo en la tanda de penales. Para el Clausura 2026 ubicó al equipo en la séptima posición y se quedó en la fase de cuartos de final, aunque volvió a disputar una final, ahora de Concacaf, perdiendo otra vez contra Los Diablos. Pare el actual Apertura 2026, se va con un registro de un empate y una derrota, aunque deja al equipo todavía con 15 fechas más para remontar dicha situación.