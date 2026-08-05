Guillermo Almada y su apuesta por jugadores mexicanos en el América
El proyecto de Guillermo Almada con el América es claro: buscar talento joven y mexicano para darle un cambio a la plantilla durante el Apertura 2026. Esto se reflejó en el último juego de los azulcremas ante Santos Laguna, en donde contaron con hasta ocho mexicanos dentro del 11 inicial.
Para el juego correspondiente a la jornada 3, América alineó con: Rodolfo Cota, Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Isaías Violante, Alexis Gutiérrez y Henry Martín, sumando ocho mexicanos dentro del cuadro titular. Los únicos extranjeros en el partido fueron: Cristián Borja, Sebastián Cáceres y Raphael Veiga.
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Además, de los cinco futbolistas que entraron de cambio, cuatro de ellos también eran mexicanos: Israel Reyes, Kevin Álvarez, Diego Arriaga y Alejandro Cárdenas. América utilizó hasta 12 de 16 futbolistas nacidos en México, con estos dos últimos nombres siendo canteranos de las águilas.
Esta es una práctica más común dentro de los de Coapa de lo que uno pensaría, sobre todo por el número de figuras extranjeras con las que normalmente cuenta el equipo dentro de su nómina.
Equipos repletos de mexicanos
Apenas en el Clausura 2025 y 2024, América utilizó un 11 completo de mexicanos durante la primera jornada de ambos torneos. Entre lesiones y convocatorias con selecciones, los primeros partidos de cada certamen sirvieron para darle oportunidad a canteranos y jugadores de categorías inferiores dentro de la primera división.
Para el Clausura 2024 en su partido inaugural ante Xolos alinearon un cuadro titular lleno de nacidos en México. De aquel equipo, cinco fueron jugadores de la cantera: Emilio Lara, Ramón Juárez, Santiago Naveda, Sebastián Martínez y Román Martínez.
Un año después, en el Clausura 2025, la primera jornada ante el Querétaro vio una historia igual, con 11 mexicanos saltando al campo para el América. En ese partido fueron también cinco los futbolistas canteranos que vieron oportunidad con el primer equipo.
Otros casos similares
A pesar de que esta práctica se ha vuelto común en los últimos años, antes de estos tres ejemplos fueron pocas las ocasiones en las que se vio a tantos mexicanos representando al América en la Liga MX.
En el Clausura 2020 fueron nueve los jugadores que saltaron al terreno en el 11 inicial: Guillermo Ochoa, Paul Aguilar, Luis Fuentes, Haret Ortega, Jorge Sánchez, Rubén González, Alonso Escoboza, Giovani dos Santos y Henry Martín fueron los elegidos para el encuentro de jornada 1 ante Tigres; de aquel plantel, únicamente Martín continúa con los azulcremas.
Durante los 2000es, solamente en otras dos ocasiones se vio un número tan grande de mexicanos jugando para el América como titulares. La primera de ellas en el Clausura 2003, con el partido ante Pachuca viendo como hasta 10 futbolistas mexicanos estaban dentro del 11 inicial, siendo Ricardo Rojas el único que había nacido fuera del país, aunque terminó por naturalizarse años después.
El otro caso fue el del Clausura 2004 en su debut ante Pumas, en donde nuevamente fueron 9 los mexicanos en el campo, con Franky Oviedo jugando como futbolista naturalizado, por lo que sumaron hasta 10 jugadores en dicha ocasión.
En todos los casos mencionados existe una constante, estos partidos con gran número de mexicanos titulares coinciden con las primeras jornadas de cada torneo, por lo que América incrementa el número de extranjeros en su 11 inicial conforma va avanzando el campeonato.
Un ejemplo totalmente opuesto
De los partidos más recientes que se recuerdan de América con la menor cantidad de mexicanos en el 11 inicial fue la final del Apertura 2019 ante Monterrey, en donde apenas cuatro nacidos en México saltaron al campo en el cuadro titular.
En aquel partido del 29 de diciembre del 2019 fueron: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Paul Aguilar y Henry Martín los que iniciaron el partido. Como es ya común, el único de aquella final que continúa dentro del plantel americanista es el delantero mexicano.