Guillermo Almada supera a Jardine y firma el mejor inicio del América en años
Después de la victoria contra San Diego FC y la derrota de Xolos ante Austin FC en la Leagues Cup, América queda como el único invicto en todas las competencias dentro del futbol mexicano, mejorando los registros que dejó André Jardine en sus tres torneos en los que enfrentó ambas competencias con las Águilas.
El proyecto de Guillermo Almada inició de manera distinta a lo que venía siendo el del brasileño, con un plantel enfocado más en darle minutos a los mexicanos y a los jóvenes, dejando de lado las grandes contrataciones de extranjeros.
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Prueba de ello fue el último partido ante Santos Laguna en el torneo nacional, en donde los de Almada alinearon a ocho mexicanos en el 11 titular, obteniendo la victoria por 3-0 ante los de la Comarca. Después de cuatro partidos entre Liga MX y Leagues Cup, América se mantiene invicto con tres triunfos y un empate, firmando uno de sus mejores inicios en el segundo semestre del año.
Contra los californianos esta tendencia se repitió, y fueron siete los nacidos en México que vieron acción como titulares en la jornada 1 del torneo binacional. El técnico uruguayo es conocido por enfocarse en los jóvenes dentro de los planteles que ha dirigido, como lo hizo con Santos y Pachuca.
En sus primeros cuatro encuentros, América registra triunfos ante Querétaro por la mínima, además de los ya mencionados frente a Santos y San Diego. A esto se agrega un empate contra Atlante en la jornada 2 de la liga mexicana, que lo tiene como líder del Apertura 2026, además de ser segundo en la tabla de la Leagues Cup del lado de los equipos mexicanos.
MEJOR INICIO EN AÑOS
Mucho se habló del recambio en la dirección técnica del América con la partida de André Jardine, después de que comandara al equipo al tricampeonato. La llegada de Almada fue uno de los pocos movimientos que realizó el club antes del inicio de la temporada, pues no ha estado muy activo en el mercado de fichajes.
Hasta el momento, las Águilas han realizado solamente tres fichajes: Óscar Perea, Edwin Cerrillo y Thiago Espinosa, todos jóvenes de bajo perfil que se adaptan más a lo que está acostumbrado Almada y a lo que busca el conjunto de Coapa. A pesar de ello, el inicio de esta nueva era es mejor que cualquiera de los que registró Jardine cuando el equipo disputó Liga MX y Leagues Cup.
En 2023, América inició su participación en el Apertura con una derrota ante Juárez, para después hilar tres triunfos consecutivos. Un año después, las Águilas nuevamente iniciaron el torneo con derrota, aunque en esa ocasión viajarían a la Leagues Cup con dos descalabros incluidos, antes de levantar el rumbo en los dieciseisavos de final contra Atlas en el torneo internacional.
Hace un año, la irregularidad también se hizo presente en el inicio de campaña, con apenas una victoria en cuatro partidos, sumando dos empates en Liga MX y uno más en Leagues Cup, firmando el peor comienzo de los años de Jardine al frente de la institución.
A pesar de los inicios turbulentos, América terminó siendo campeón de liga en dos de esos tres torneos, por lo que ahora queda esperar para ver cómo finaliza el primer semestre de Almada al frente de los de Coapa, que llevan dos torneos sin llegar a la final de la liga mexicana.
¿QUÉ SIGUE PARA EL AMÉRICA DE ALMADA?
Con siete puntos en Liga MX, América defenderá el liderato hasta el 16 de agosto contra Atlético de San Luis, cuando se retomen las actividades en el torneo. Antes de ello, deberá cumplir con los dos partidos que aún le quedan en la Leagues Cup: contra Portland Timbers el 9 de agosto y ante Austin FC el 13 del mismo mes.