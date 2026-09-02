Gustavo Lema regresa a la Liga MX para dirigir a FC Juárez
Gustavo Lema está de regreso en el futbol mexicano. El estratega argentino fue anunciado este miércoles como nuevo Director Técnico de FC Juárez, por lo que volverá a ocupar un banquillo de la Liga MX después de su paso por los Pumas de la UNAM.
El argentino llega al conjunto fronterizo con una amplia experiencia en el futbol mexicano, donde durante varios años trabajó como auxiliar de Antonio Mohamed. Junto al estratega argentino conquistó tres títulos de Liga MX: con Xolos de Tijuana en 2012, América en 2014 y Monterrey en el Apertura 2019. Con Rayados también consiguió la Copa MX en 2017 y 2019.
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Gustavo Lema y su paso por Pumas
Después de dos décadas como auxiliar técnico, Lema asumió en diciembre de 2023 su primera experiencia al frente de un equipo de la Liga MX con Pumas. Durante su gestión, el conjunto universitario consiguió clasificarse a tres Liguillas consecutivas, con su mejor desempeño en el Apertura 2024, cuando terminó en la cuarta posición general y presumió la mejor defensa del torneo.
La carrera de Lema también cuenta con experiencia internacional. Con Independiente de Avellaneda conquistó la Copa Sudamericana en 2010 y posteriormente formó parte del cuerpo técnico del Atlético Mineiro que ganó la Supercopa de Brasil y el Campeonato Mineiro en 2022. Además, en 2018 tuvo una experiencia en Europa como auxiliar en el cuerpo técnico del Celta de Vigo.
Su última experiencia como entrenador fue con el Audax Italiano del futbol chileno, y ahora tendrá una nueva oportunidad en la Liga MX al frente de FC Juárez. Lema buscará aprovechar su conocimiento del futbol mexicano y la experiencia acumulada durante su trayectoria para encabezar el nuevo proyecto del conjunto fronterizo.