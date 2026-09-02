Gustavo Lema regresa a la Liga MX para dirigir a FC Juárez

🟢⚫️ ¡BIENVENIDO A LA FRONTERA, GUSTAVO LEMA!



El nuevo estratega de nuestros Bravos llega con más de 20 años de experiencia y un palmarés que incluye:



🏆 3 títulos de Liga MX

🏆 Copa Sudamericana

🏆 Supercopa de Brasil

🏆 Campeonato Mineiro

🏆 Copa MX



Ahora, el reto es en la… pic.twitter.com/Kpr8vEhr4A