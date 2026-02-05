¿Habrá Liga MX el domingo de Super Bowl? Jornada 5 Clausura 2026: fechas, horarios y dónde ver
El Futbol Mexicano reanuda su actividad este fin de semana, ahora con la Jornada 5 del Clausura 2026. Cabe señalar que al igual que ha ocurrido en años anteriores, la Liga MX no programa partidos el domingo que se juega el Super Bowl, y este será el caso de esta jornada.
La actividad de la Jornada 5 inicia con cuatro encuentros este viernes 6 de febrero, donde destaca la visita de las Chivas, líderes del torneo, a Mazatlán.
Para el sábado se juegan los cinco partidos restantes, donde resalta el juego en el que el actual campeón Toluca recibe a La Máquina del Cruz Azul y se cierra con las Águilas del América recibiendo a los Rayados del Monterrey.
Canales de transmisión de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX
La Liga MX se transmite en diversos canales de transmisión, siendo Televisa, TV Azteca, TUDN, VIX, FOX y Claro Sports los sitios donde se podrán ver los partidos y que a continuación desglosamos.
Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX: Fechas, horarios y dónde ver
Viernes 6 de febrero
- 19:00 | Tigres UANL vs. Santos Laguna | FOX One, Azteca 7
- 19:00 | Necaxa vs. Atlético San Luis | Claro Sports, TV Azteca, ViX Premium
- 21:00 | Tijuana vs. Puebla | FOX One
- 21:06 | Mazatlán FC vs. Guadalajara | FOX One, Azteca 7
Sábado 7 de febrero
- 17:00 | Toluca vs. Cruz Azul | Azteca 7, FOX One, ViX Premium
- 17:00 | Querétaro vs. Club León | FOX One
- 19:00 | Atlas vs. Pumas | Canal 5, TUDN, ViX Premium
- 19:00 | Pachuca vs. FC Juárez | FOX One
- 21:00 | América vs. Monterrey | Canal 5, TUDN, ViX Premium