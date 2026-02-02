Jornada 4 del Clausura 2026: Lo Bueno, lo Malo y lo Feo
Terminó la cuarta jornada del Clausura 2026 con sensaciones positivas para clubes como las Chivas, que se mantienen en el primer lugar y como el único cuadro invicto del campeonato.
Por otro lado, el América rompió su sequía goles, pero a la par perdió a dos figuras claves de su proyecto, mientras que el bicampeón Toluca no pudo acabar con el indefenso Puebla.
A continuación, Sports Illustrated México te comparte Lo Bueno, lo Malo y los Feo de esta fecha, que reanudó el torneo local tras dos semanas de pausa por los partidos amistosos de México ante Panamá y Bolivia.
Lo Bueno: Chivas, en su mejor momento desde el Bicentenario 2010
Luego de vencer por 2-3 al San Luis, las Chivas del Guadalajara de Gabriel Milito viven con sus cuatros victorias consecutivas el mejor momento del club rojiblanco desde el lejano Bicentenario 2010, un semestre marcado por el campeonato de goleo de Javier “Chicharito” Hernández.
Aquella vez, dirigidos por José Luis “Güero” Real, la racha se extendió hasta los ocho partidos, la mejor en la historia de la institución en los torneos cortos, pero no fue coronada con el título, ya que luego de terminar en el segundo lugar de la tabla cayeron en la primera ronda de la Liguilla.
Ambas plantillas tienen similitudes. En 2010, eran comandados en ataque por un artillero formado en casa, Hernández, ahora, lo son por Armando “Hormiga” González, el mejor anotador del semestre pasado.
González lleva tres dianas en el Clausura 2026, a una de igualar a Joao Pedro, líder. “Hormiga” marcó uno de los dos tantos en la victoria sobre San Luis. Otra similitud es que en 2010, fueron la base de la selección en el proceso al Mundial de 2010 y ahora, la buena forma del club los guió a ser por primera vez desde aquellos tiempos la base, para los amistosos ante Panamá y Bolivia.
Las Chivas confían en que este certamen, el final sea diferente, con el título, el primero para el club desde 2017, para llegar a 13 trofeos y volver a ser en solitario el segundo cuadro más ganador de México.
Lo Malo: El Toluca, segundo partido sin marcar, su pero inicio goleador en la era del bicampeonato
Los Diablos Rojos firmaron su segundo empate sin goles consecutivo, ahora en casa del Puebla, luego de que en la fecha pasado igual se fueron sin marcar en el duelo contra Tigres.
En los dos torneos pasados, en los que se hicieron bicampeonato, comenzaron con feria de goles, siete en el Clausura y 13 en el Apertura, en el presente llevan cuatro, en un certamen en el que no han contado de inicio con su principal figura ofensiva, Alexis Vega.
Ante los poblanos, dominaron el encuentro, cinco tiros a puerta que atajó el arquero rival, Ricardo Gutiérrez, mientras que contra los felinos también tuvieron volumen ofensivo, pero fallaron sus cuatro disparos a puerta.
Mejorar la puntería es fundamental en un torneo en el que, en la búsqueda del tricampeonato, perderán a elementos clave en la Liguilla: Jesús Gallardo, Marcel Ruiz y Vega apuntan a estar en la concentración de México de cinco semanas antes del Mundial, por lo que sumar puntos en la fase regular es determinante para quedar en los primeros dos lugares que les aseguren la localía al menos hasta las semifinales.
Lo Feo: El América rompe sequía de goles, pero pierde a elementos clave
Luego de tres partidos, las Águilas lograron sus primeros goles en el semestre, gracias a anotaciones de Brian Rodríguez y Víctor Dávila, en la victoria de 2-0 sobre el Necaza, pero la nota no fue terminar con la mala racha, sino la perdida de figuras clave en el proyecto.
El miércoles, anunciaron la salida de su director deportivo, Diego Ramírez, quien en cinco años en la institución fue pieza fundamental en la construcción del tricampeonato, sin embargo fricciones con André Jardine, el entrenador, lo llevó a salir del club.
El sábado, el mismo día del partido en contra del Necaxa, el América sorprendió con otro par de bajas, el español Álvaro Fidalgo, el baluarte del mediocampo en el tricampeonato y una de los mejores extranjeros que han llegado a la Liga MX los últimos años, quien cumplirá el sueño de volver al futbol de su país, al fichar por el Real Betis.
Junto a Fidalgo, se dio otra baja, la de Allan Saint-Maximin, quien un día después de denunciar racismo en contra de sus hijos, abandonó la institución, a la que llegó con cartel de haber sido figura en el Newcastle, en el que tuvo una valoración de 40 millones de euros.
Sin embargo, el francés, el segundo fichaje más caro en la historia del América, nunca se adaptó al futbol mexicano y apenas produjo tres goles y dos asistencias en 15 duelos.
Según Transfermarkt, sitio especializado en fichajes, Saint-Maximin fue comprado por el América en 10.3 millones de euros, por lo que cada gol costó 3.4 millones de euros, un mal negocio en apariencia.