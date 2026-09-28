Hat-trick de Henry Martín en victoria del América 4-2 sobre Necaxa
El América derrotó 4-2 al Necaxa en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
La figura de la noche en Aguascalientes fue el delantero Henry Martín, quien marcó hat-trick a los 39, 45 y 75 minutos. Los dos últimos tantos de la leyenda azulcrema fueron de penalti.
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El otro gol de las Águilas fue del colombiano Miguel Borja a los 56 minutos.
El colombiano jugó su primer partido como titular en México y anotó por tercera jornada consecutiva, llegando a cuatro goles en 113 minutos con las Águilas.
Los Rayos, dirigidos por el peruano Juan Reynoso, estuvieron en ventaja en dos ocasiones durante el primer tiempo con goles de Owen González a los 37 minutos y del argentino Julián Carranza de penalti a los 43'. Aunque no pudieron aguantar los embates del equipo capitalino.
Con este resultado, las Águilas llegaron a 20 puntos, compartiendo el liderato general con el Toluca, aunque el equipo azulcrema tiene todavía un partido pendiente.
Por su parte, los Rayos se quedan en la posición 17 con solo 8 unidades.
En la jornada 11, el América recibirá a los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Azteca. Por su parte, el Necaxa visitará al Pachuca en el Estadio Hidalgo.
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Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital