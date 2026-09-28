Hat-trick de Henry Martín en victoria del América 4-2 sobre Necaxa

El América derrotó 4-2 al Necaxa en el Estadio Victoria, en duelo correspondiente a la jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

La figura de la noche en Aguascalientes fue el delantero Henry Martín, quien marcó hat-trick a los 39, 45 y 75 minutos. Los dos últimos tantos de la leyenda azulcrema fueron de penalti.



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El otro gol de las Águilas fue del colombiano Miguel Borja a los 56 minutos.

El colombiano jugó su primer partido como titular en México y anotó por tercera jornada consecutiva, llegando a cuatro goles en 113 minutos con las Águilas.

¡Triplete y una noche inolvidable para Henry! 🔥



Desde los once pasos, el delantero del @ClubAmerica ejecutó con maestría y firmó su tercer gol de la noche. 🎯#J10 #AP26 ✨ #LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/WIZ9C2aDfy — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 28, 2026

Los Rayos, dirigidos por el peruano Juan Reynoso, estuvieron en ventaja en dos ocasiones durante el primer tiempo con goles de Owen González a los 37 minutos y del argentino Julián Carranza de penalti a los 43'. Aunque no pudieron aguantar los embates del equipo capitalino.

Con este resultado, las Águilas llegaron a 20 puntos, compartiendo el liderato general con el Toluca, aunque el equipo azulcrema tiene todavía un partido pendiente.

Por su parte, los Rayos se quedan en la posición 17 con solo 8 unidades.

En la jornada 11, el América recibirá a los Rayados de Monterrey en la cancha del Estadio Azteca. Por su parte, el Necaxa visitará al Pachuca en el Estadio Hidalgo.