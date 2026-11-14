Henry Martín, con más goles en la campaña que todos los delanteros convocados por México

Henry Martín se coloca como el delantero mexicano más productivo en cuanto a goles en lo que va de la temporada 2026-27. Pese a que no fue llamado a la Selección por Rafa Márquez para la Nations League, el atacante registra más anotaciones que cualquiera de los futbolistas que sí fueron convocados.

De momento, el yucateco de 33 años atraviesa un renacer en este Apertura 2026 y registra 11 goles en la Liga MX y ubicándose como el segundo máximo romperredes del torneo, solo por detrás de Salomón Rondón (16 goles).

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Lo más relevante es, esta racha goleadora, aunada a la lesión de Raúl Jiménez, parecía abrirle la puerta para regresar a la Selección después de dos años de ausencia, algo que al final no se dio.

Henry Martín vs. los delanteros de México para la Nations League

Hay que entender que cada liga tiene su propia exigencia. Aun así, el atacante del América supera al menos en los números al resto de delanteros nacionales con los que contará Rafa Márquez para enfrentar a Jamaica el 14 y 17 de noviembre.

Quien más se acerca a la cifra de “La Bomba” es Julián Quiñones, quien registra solo un tanto menos, con 10 festejos repartidos entre la Saudi Pro League (6 goles) y la AFC Champions League (4 goles).

Posteriormente, se encuentran Armando “La Hormiga” González y Armando. En el caso del canterano del Rebaño, con el Olympiacos suma 6 anotaciones divididas entre la Copa de Grecia (3 goles), la Superliga Griega (1 gol) y la Europa League (2 goles). Por su parte, León, la revelación de la convocatoria, registra 5 tantos en la Liga de Croacia con el NK Osijek.

Finalmente, el convocado a Selección con menor productividad de cara al arco en lo que va de la temporada 2026-27 es Santiago Gimenez, quien recién en verano fichó con el Oporto buscando una nueva oportunidad para figurar en Europa. A pesar de ello, apenas suma 2 goles con el cuadro portugués, uno en liga y otro en copa.

Henry Martín: 11 goles

Julián Quiñones: 10 goles

Armando “La Hormiga” González: 6 goles

Armando León: 6 goles

Santiago Gimenez: 2 goles