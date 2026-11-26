TOLUCA.- Hernán Crespo reconoció en la derrota del Atlas por 2-0 ante Toluca el trabajo de su contraparte en la dirección técnica, Antonio “El Turco” Mohamed. No solo se refirió al partido de ida por los Cuartos de Final, sino en general a toda su gestión al frente de los Diablos; incluso expresó su admiración y el deseo de replicar esos éxitos, pero ahora con los rojinegros.

“Ha ganado absolutamente todo. Lo que él hizo con el Toluca en estos dos años es lo que nosotros deseamos construir”, declaró el entrenador de Atlas en conferencia de prensa.

Tampoco se limitó a elogiar al estratega, sino que destacó el ambiente vivido en el Nemesio Diez. Más allá de pertenecer al cuadro rival, señaló que fue emotivo ver cómo la afición y el estadio entero le rindieron un homenaje, luego de que el propio “Turco” anunciara que este sería su último torneo al frente del club.

“Es un fenómeno. Lo del ‘Turco’ me gustó, lo felicité, se lo merece, y el aplauso de toda la gente es porque está haciendo un trabajo extraordinario con Toluca”, comentó.

La derrota por 2-0 fue un resultado engañoso, según Crespo

En cuanto a lo ocurrido dentro de la cancha, Crespo aseguró que el marcador puede resultar engañoso, ya que, a su parecer, tuvieron opciones para al menos irse con un gol del Estado de México.

“Creo que hicimos un buen primer tiempo. Merecimos hacer goles. Nos rendimos ante un golazo de Helinho y el equipo hizo un buen primer tiempo. Luego el “Turco” cambió porque no la pasó bien y es la jerarquía del rival; tuvimos 15 minutos donde sacan el 2-0”, dijo en su análisis.

Finalmente, el argentino expresó que la serie aún no está definida. Si bien aceptó que el panorama luce adverso, también dejó ver que disputar la vuelta este sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco puede convertirse en un punto de inflexión para darle la vuelta a la eliminatoria.

“Hay una realidad: estás jugando contra el último campeón de absolutamente todo y nosotros estamos ahí, en estos cuartos de final, tras un gran semestre, y ahora en el Jalisco. Contentos no estamos, queremos ir por más, tenemos la oportunidad de hacerlo y frente a nuestra gente (…) Tenemos que ir al Jalisco y vamos a vender cara la piel”, sentenció.

Hay que recordar que, con un 2-0 en el global a favor de los choriceros, Atlas solo necesita una victoria por diferencia de dos goles para avanzar por mejor posición en la tabla, o imponerse por tres tantos o más para clasificar de forma directa.