Herrera y Almeyda hablan del ascenso y descenso: los dos saben lo que es perder la categoría

El Atlante acababa de vencer 4-2 al Monterrey en la Jornada 10 del Apertura 2026 cuando Miguel Herrera y Matías Almeyda, entrenador de ambos equipos, terminaron hablando de algo que los dos conocen desde el lugar más incómodo del futbol: una pelea por no descender.

Uno, Herrera, la perdió desde el banquillo del Veracruz; el otro formó parte del River Plate que cayó a la segunda categoría argentina y, meses después, tuvo que recorrer el camino de regreso como entrenador.

TE PUEDE INTERESAR: Liga MX: Resultados completos de la Jornada 9 del Apertura 2026

La pregunta llegó en una semana en la que el tema salió de las canchas. El Senado recibió una iniciativa para incorporar el mérito deportivo a la Ley General de Cultura Física y Deporte, mientras la Comisión Nacional Antimonopolio investiga cómo se accede a las competencias profesionales.

Herrera fijó la postura más clara. Para el técnico del Atlante, el ascenso y descenso debe existir para premiar al que hace bien las cosas y para que los malos resultados tengan consecuencias deportivas.

"Es importante tener un sistema. También es importante premiar", dijo el Piojo.

Pero de inmediato introdujo el otro lado de la discusión: recuperar la movilidad entre categorías sin cambiar las condiciones de la Liga de Expansión no resolvería el problema.

"Hay que fortalecer la Liga de Expansión para hacer una liga fuerte, para que cuando asciendan tengan una competencia real. Creo que sí es muy importante ese tema del ascenso, pero también hay que decir que los de abajo sean equipos que tengan la posibilidad de ascender por la fortaleza de una estructura de Liga de Expansión", explicó.

Su ejemplo estaba en su propio banquillo. Durante los 12 años que pasó fuera de Liga MX, el Atlante ganó tres títulos de Liga de Expansión, en el Apertura 2021, el Apertura 2022 y el Clausura 2024, pero ninguno le sirvió para volver deportivamente a la Liga MX.

Los Potros regresaron para el Apertura 2026 después de adquirir la plaza que pertenecía al Mazatlán.

"El Atlante se lo ganó en la cancha y no pudo ascender", recordó Herrera.

El estratega insistió en que no basta con encontrar cuatro o cinco clubes capaces de cumplir requisitos, y enumeró parte de la estructura que debe sostener un equipo cuando llega a Primera: planteles, viajes, hospedajes y categorías inferiores.

Su planteamiento tiene dos caras: que vuelva el ascenso, pero que debajo exista una liga lo bastante fuerte para que subir no sea sólo ganar un campeonato, sino poder competir después de conseguirlo.

Herrera conoce también el otro extremo. En la Jornada 3 del Clausura 2008 tomó al Veracruz en lugar de Antonio Mohamed, con los Tiburones comprometidos en la tabla porcentual.

En 14 partidos sumó cuatro victorias, cinco empates y cinco derrotas, pero no logró revertir la situación y el equipo perdió la categoría.

Almeyda eligió un tono distinto. No pidió que México copie el sistema argentino ni planteó cómo debería organizarse hoy la Liga MX; su respuesta se concentró en lo que cambia dentro de una competencia cuando la permanencia también depende de los resultados.

"Creo que depende de cada liga. Evidentemente, siempre que está abierto ese descenso hay otras motivaciones. Hay una segunda categoría para tener la posibilidad de ascender y que sea más difícil descender".

Él también sabe lo que significa jugar con esa presión. Almeyda era uno de los referentes del River Plate que descendió en 2011.

Fue titular en la derrota 2-0 ante Belgrano en la ida de la Promoción, y River empató 1-1 la vuelta y perdió la categoría por primera vez en su historia.

Después dejó de jugar, tomó al mismo equipo como entrenador y, una temporada más tarde, lo devolvió a Primera División.