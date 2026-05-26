La historia de Cruz Azul no podía ser ficción; documental relata su historia de fraudes
La historia de Cruz Azul no podía contarse como ficción. O al menos esa fue la conclusión a la que llegaron los realizadores de Azul oscuro, Azul celeste, el documental que se estrena este 28 de mayo y que coincide con el último título del club.
Dirigida por Carlos Carrera, quien dirigió El crimen del Padre Amaro, entre otras, y Carlos Bátiz, la historia se centra en los líos políticos, de lucha de poder y corrupción al interior de la Cooperativa durante los últimos años.
Te puede interesar: Cruz Azul remonta a Pumas en CU y gana su décimo título
“Lo que nos habían platicado sobrepasaba cualquier ficción”, aseguró Bátiz. “Nadie podía creer dentro de nuestro equipo lo que estaba sucediendo”.
La investigación comenzó hace más de cinco años, cuando integrantes de la Cooperativa les abrieron las puertas para revisar documentos, archivos y testimonios relacionados con el conflicto interno que ha marcado a Cruz Azul en las últimas décadas. Lo que originalmente parecía una historia reciente terminó llevándolos mucho más atrás.
“Empezamos destapando una capa de la historia y esa historia nos llevó a que este conflicto se generó hace cuatro o cinco años. Pero llegamos a ese punto y resulta que ese conflicto se generó en los 10 años anteriores y así nos fuimos hasta una historia que empieza a principios del siglo pasado”, explicó Bátiz.
En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República revelaron un red de corrupción que los socios disidentes, actualmente al frente de la Cooperativa, tenían años denunciando.
Las acusaciones fueron principalmente por lavado de dinero y delincuencia organizada en contra de Guillermo Álvarez, quien hoy se encuentra preso en el Altiplano, luego de dirigir por 30 años a la Cooperativa y al club de futbol. Entre los señalamientos también estuvo su hermano Alfredo, todavía imputado por varios delitos, así como su cuñado, Víctor Garcés, quien ha estado en arraigo domiciliario.
Sin embargo, más allá de los litigios, las disputas económicas y los expedientes legales, los realizadores encontraron algo más profundo: la idea de que Cruz Azul terminó convirtiéndose en una especie de reflejo del país.
“Cruz Azul es una burbuja azul que representa a todo México”, sostuvo el productor. “Hubo abundancia, hubo crecimiento, hubo lucha y de repente hay corrupción, hay fraudes y partes del gobierno coludidas para sacar beneficios personales”.
Esa dimensión política y social terminó siendo uno de los ejes principales del documental. Arturo González, productor del proyecto, explicó que el caso trascendía al futbol por el peso económico y político de la Cooperativa en distintas regiones del país.
“Es una empresa cementera que impacta en la parte social y política de México, y además tiene uno de los equipos más importantes del país”, señaló. “Son nichos de poder que llegan a mucha población y alcanzan muchas negociaciones”.
El documental también explora cómo el deterioro institucional de la Cooperativa terminó impactando directamente en el equipo de futbol, particularmente durante los 23 años que Cruz Azul pasó sin conquistar un título de Liga MX.
“Fue impresionante entender por qué en 23 años no tenían un campeonato”, afirmó Bátiz. “Porque no puedes ser campeón cuando tu casa está llena de basura. Cuando el interés no era un triunfo deportivo, era un triunfo económico. Y económico para mis bolsillos, ni siquiera para los socios o la Cooperativa”.
Cruz Azul rompió esa sequía sin títulos en 2019, luego de que su campeonato anterior había sido en 1997. Ahora ya tiene 10 en total y dos en los últimos cinco años, por el obtenido en el Clausura 2026 en la Final contra Pumas.
Batiz agregó que la idea del documental surgió cuando mediante un amigo que trabaja en la Cooperativa, le sugirió a sus directivos realizar la historia. Cuestionado si la misma fue a petición del actual presidente de la cementera, Víctor Velásquez, Batiz aclaró que más bien debieron convencer a los dirigentes actuales, de quienes obtuvieron documentos y apertura.
“Nos canalizaron con sus departamentos legales, distintos despachos de abogados para que nos fueran narrando cómo ha sido el conflicto, nos dieron actas, nos dieron pruebas, nos dieron videos, nosotros buscamos en prensa, buscamos en noticieros”, detalló.
De manera extraoficial se calcula que el desfalco a la cementera podría ser de hasta 42 mil millones de pesos, por lo que el caso se trata de uno de los escándalos corporativos, judiciales y deportivos más complejos y prolongados en México.
“Así fue y tan buscamos la respuesta de todos, que pues sí buscamos a la gente a la cual estaban señalando. Obvio, estaban prófugos de la justicia, no nos comunicaron con ellos nunca. Y ya detenidos, pues tampoco hemos tenido la respuesta favorable”, agregó Batiz.
“Entonces, lo que te puedo decir es que el documental es muy honesto, no estamos inventando nada, todo está documentado, todo es de dominio público, fue una investigación muy grande”.