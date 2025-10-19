Historia de la Jornada 13: La fórmula que mantiene al Toluca como el mejor de la Liga MX
El comienzo del campeón Toluca en el Apertura 2025 dejó dudas: llegó a ser sexto luego de las primeras seis jornadas en las que cosechó tres victorias, un empate y dos derrotas.
En ese proceso recibió ocho goles por 13 tantos a favor.
No se veía al sólido Toluca que conquistó en mayo el Clausura 2025. En la Liguilla de ese torneo permitió apenas cinco anotaciones en contra y metió 10 en seis partidos, para romper un ayuno de 15 años.
Hoy el Toluca ha sabido recomponer el rumbo lento de las primeras jornadas y son primeros en la tabla general. La fórmula que mantiene a los Diablos Rojos como un proyecto exitoso tiene mucho que ver por la forma en la que el entrenador Antonio Mohamed gestiona la plantilla.
Una de las claves está en la portería. No tiene titular fijo: los alterna cada dos partidos. Luis García, guardameta del título, rota con Hugo González, refuerzo y viejo conocido del “Turco” en Rayados.
“Tuve una charla con los arqueros y les dije que iban a jugar dos y dos. Después veremos en la Liguilla, capaz que juegan uno y uno. Los veo parejos, me dan mucha seguridad ambos”, explicó Mohamed en una entrevista reciente.
El dúo García-González le ha dado a los Rojos este semestre el trofeo de Campeón de Campeones, la Campeones Cup y que el cuadro haya permitido solo 16 tantos en 13 jornadas, la tercera cifra más baja en lo que va del Apertura 2025.
González llegó al club en sustitución del español Pau López, quien sufrió lesión y nunca se adaptó al club, lo que liberó una plaza de extranjeros para que Mohamed fichara a otro extranjero en una posición de campo.
El tener un cancerbero mexicano es algo que el “Turco” aplicó también en los Pumas, pues le facilita contratar a otro jugador no formado en México para solucionar problemas en otras zonas del campo.
Así lo hizo con Santiago Simón, un interior proveniente de River Plate que Mohamed está convirtiendo en un lateral derecho para hacerlo plurifuncional y darle fondo de armario a su conjunto.
Eso le permitirá a Mohamed tener otro lateral por de confianza para alternar con Diego Barbosa.
Junto a estos dos fichajes, Mohamed encontró una joya en el Elche: el creativo argentino Nicolás Castro, el segundo jugador que más asistencias ha repartido en lo que va del semestre con seis, solo superado por su compañero Alexis Vega (8).
Castro, además, lleva cuatro goles, uno de ellos ayudó a los Diablos a ganar por 2-3 al LA Galaxy la Campeones Cup.
El medio campo del Toluca es probablemente el más potente de toda la Liga MX: Alexis Vega por izquierda; Castro, en el centro; Jesús Angulo por derecha y debajo de ellos Marcel Ruiz y Franco Romero, todos con el objetivo de crear juego y surtir de centros a Paulinho, bicampeón de goleo.
Los escarlatas son el mejor ataque del semestre con 39 goles, 12 más que el América, que está en segundo. 10 de ellas le pertenecen a Paulinho, el máximo anotador del campeonato, quien está cerca de asegurar el tricampeonato de los goleadores.
Por si fuera poco, los Rojos tienen siete victorias en fila, la última por 4-0 en la jornada 13 ante el Querétaro. En esos triunfos seguidos están goleadas a rivales protagonistas como el Monterrey (6-2) y las Chivas (0-3).
Con cuatro jornadas para que termine la fase regular, el Toluca se encamina rumbo al bicampeonato, que le permitiría llegar a 12 trofeos de liga para igualar al Guadalajara, en el segundo lugar de máximos ganadores en la historia de la Liga MX.