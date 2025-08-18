Historia de la Jornada 5: ‘Chiquito’ Sánchez, el mariscal del América que apagó el Volcán de los Tigres
El regreso de las Águilas del América a la contienda quedó de manifiesto en esta Jornada 5 del Apertura 2025, con el triunfo sobre los Tigres por 3-1 en el propio Volcán, gracias a la notable actuación de Erick ‘Chiquito’ Sánchez, quien fue el mariscal que guió a los azulcremas a la victoria, gracias a un doblete que además del resultado, deja de manifiesto el rol que empieza a tomar en el equipo de André Jardine.
En las últimas semanas, las Águilas han arrastrado una serie de críticas, especialmente por los resultados negativos al caer en la Final de Campeón de Campeones ante Toluca y el haber quedado eliminados en la primera ronda de la Leagues Cup.
No obstante, en lo que se refiere a la Liga MX su panorama resulta sumamente destacado y sí existía alguna interrogante de ello, el propio Erick Sánchez se encargó en esta Jornada 5 de disipar cualquier duda, al encabezar el triunfo de visitante ante los Tigres.
El inicio de Sánchez en este Apertura 2025 no fue el mejor. En la Jornada 1 ante FC Juárez, ‘Chiquito’ fue titular e incluso fue reconocido por el propio Jardine como capitán, no obstante, al minuto 70’ fue expulsado por una fuerte entrada sobre el brasileño Madson. El juego cambió para las Águilas al quedarse con un hombre menos, lo que derivó en el empate que consiguieron los fronterizos.
La expulsión significó que Erick Sánchez se perdiera el siguiente partido, en la victoria de América 3-1 sobre Xolos. Tras ese encuentro de la Jornada 2, vino la derrota ante Toluca por el Campeón de Campeones y después el encuentro de la Jornada 3, donde ‘Chiquito’ regresaba de la suspensión, pero lo hacía como suplente y sin ver actividad en el empate a un gol ante Necaxa. Posteriormente vinieron los juegos de Leagues Cup, torneo en el que las Águilas quedaron fuera en la primera ronda.
El panorama no pintaba muy bien en el seno americanista, especialmente por los dos reveses -Campeón de Campeones y Leagues Cup-, pero el regreso a la Liga MX sería determinante tanto para las Águilas como para Sánchez, quien retomó la confianza y fue titular en la victoria sobre Querétaro, correspondiente a la Jornada 4.
Así llegó el juego ante Tigres, el cuál significaba un reto importante para el América, pues el cuadro felino venía mucho mejor en cuanto a nivel de juego y puntos que los rivales anteriores de los azulcremas.
Fue ahí donde ‘Chiquito’ se mostró como uno de los hombres más destacados en el mediocampo americanista, haciendo un gran trabajo com Zendejas y Fidalgo e incluso contribuyó con dos goles para vencer a los Tigres, el primero con un cabezazo, cerrando la pinza ante el centro de la ‘Pantera’ Zúñliga, y el segundo un disparo sumamente colocado al ángulo inferior derecho, donde Nahuel Guzmán no pudo hacer nada.
Así, Sánchez demostró que este América se encuentra más que vivo en la Liga MX, pues lejos de pensar que se encuentran en problemas, la realidad es que se mantienen invictos -junto a Cruz Azul- y con el liderato muy cerca.