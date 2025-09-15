Historia de la Jornada 8: ‘La Hormiga’ González y la emoción de emular a su padre en el Clásico Nacional
La Jornada 8 del Apertura 2025 fue marco del Clásico Nacional entre América y Chivas, partido donde el Rebaño Sagrado llegó como víctima, pero rompió con todas las quinielas para llevarse el triunfo sobre las Águilas por 2-1. Sin embargo, hubo un detalle en medio del pasional partido: el autor del segundo gol del Guadalajara, ese que le dio el triunfo, fue obra del juvenil Armando ‘La Hormiga’ González.
Pudiera parecer un detalle menor, pues la responsabilidad de ‘La Hormiga’ es meter goles en su papel de delantero. Y así lo hizo en el Clásico al ingresar de cambio y sellar la victoria rojiblanca. Sin embargo la curiosidad radica en que el juvenil de 22 años repitió la historia familiar ante las Águilas, pues hace 32 años, su padre, Armando ‘El Mandín’ González, también le hizo gol a los azulcremas vistiendo la camiseta del Rebaño Sagrado.
Armando González padre, surgido de la cantera rojiblanca, debutó con las Chivas en la temporada 1988-1989 bajo el mando del histórico entrenador Alberto Guerra. Al igual que su joven hijo, ‘El Mandín’ tuvo oportunidades en el primer equipo y fue precisamente en la temporada 1992-1993 cuando se llenó de gloria al marcar un auténtico golazo en el Clásico Nacional ante el América, luego de hacer un túnel a Guillermo Huerta y sacar un disparo colocado de pierna derecha, por el que nada pudo hacer el portero Alejandro ‘El Gallo’ García.
32 años después, ‘La Hormiga’ repetía ese momento, haciendo honor a su padre y reviviendo una historia familiar que quedará en la memoria de los González. El propio jugador del Rebaño, al finalizar el juego ante el América, mencionó para TUDN que su intención era emular a su padre, convirtiendo un tanto ante el odiado rival.
"Toda esta semana me la pasé viendo el gol que metió mi papá en el Clásico. Quería meter un gol hoy, gracias a Dios se pudo y estoy muy contento. Mi papá estaba en el estadio y pudo ver que metí un gol en el Clásico como él".
Con 22 años, ‘La Hormiga’ fue promovido al primer equipo del Rebaño Sagrado en el Clausura 2024, por el entonces técnico Fernando Gago. Hoy, con Gabriel Milito al frente, González ha tenido mayor confianza para ejercer como delantero titular de las Chivas y su gol ante el América da fe de este hecho.
Dentro del futuro prometedor de ‘La Hormiga’ González seguramente se encuentra el superar lo hecho por su padre en las Chivas, pero el que lo haya igualado anotando un gol en el Clásico ya es una anécdota que sin duda recordarán por el resto de sus días.