Historia de la Jornada 9: José Paradela, el cerebro de Cruz Azul que fue bendecido por Maradona
José Paradela es como un futbolista de otros tiempos, de esos que escasean y que son como una raza en peligro de acabarse. Un jugador como antaño, de esos que son el cerebro de un equipo y que poco a poco se han ido extinguiendo gracias al futbol que se juega hoy en día: veloz, físico y con poco espacio para la creación y la contemplación. Y si eso fuera poco, Diego Armando Maradona lo llegó a reconocer públicamente como un gran jugador.
El volante ofensivo del Cruz Azul cuenta con una gran visión de campo y con mucha imaginación al momento de ofender, lo que le ha puesto como líder de asistencias en el torneo, con cinco. Además, el argentino de 26 años, quien brillara con el Necaxa antes de llegar a La Máquina, también es un hombre que marca y así lo demostró al anotar el gol del triunfo con el que los celestes vencieron 3-2 a FC Juárez en la reciente fecha 9 del Apertura 2025.
Esa visión de terreno que le ha permitido instalarse como el mejor pasador del torneo y de paso imponer un récord en el balompié nacional, pues sumó cinco asistencias en los primeros cinco juegos del torneo, lo que lo convierte en el primer jugador en la historia del futbol mexicano que alcanza ese registro en dicha cantidad de encuentros.
Y sí… José Paradela es de esos elementos que pareciera de un futbol que ya no existe. Inteligente en el campo, organizando el juego como mediocampista ofensivo, pero también discreto, ganándose el reflector sólo gracias a lo que despliega en el campo, sin muchos aspavientos.
Paradela y la bendición de Maradona
Surgido del Club Atlético Quiroga, club de la localidad de Facundo Quiroga, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, destacó desde niño por su pierna zurda y su gambeta. De Quiroga se fue abriendo paso y llegó a Rivadavia, para después recalar en Gimnasia y Esgrima La Plata.
Y fue justo en Gimnasia donde Diego Maradona lo dirigió y le dio su bendición. Con 20 años, Paradela deslumbró al '10', quien no dudó en dar unas palabras sobre el volante.
“Es bueno en serio. Yo lo tuve toda una tarde encarando contra otros dos, que haga tres llegadas al arco, a ver si se la pueden sacar y para que aprenda a cubrir la pelota”, llegó a declarar el propio Maradona en Argentina cuando dirigió al cuadro platense.
Paradela reconoció que esas palabras de Maradona fueron fundamentales para su crecimiento como futbolista.
"Él fue el que me hizo explotar en lo que es Primera División, en Gimnasia y la verdad que tengo el mejor de los recuerdos de él, siempre, y la verdad que disfruté muchísimo la etapa que estuvimos con él", declaro el hoy jugador de Cruz Azul.
Tras su paso por Gimnasia, llegó a River Plate, donde incluso fue campeón. Tuvo un paso por Tigre, para tener continuidad y después se dio su paso al futbol mexicano, con el Necaxa, equipo en el que brilló gracias a su trabajo con el técnico Nicolás Larcamón.
Para este torneo se dio la llegada de Larcamón a Cruz Azul, quien no dudó en traerse a Paradela, pues era una de las piezas que sin duda necesitaba el estratega para hacer revolucionar una Máquina que ya venía aceitada y afinada, pero con el cerebro del volante argentino podría llegar más lejos. Y justamente en ese plan están los celestes, que tras un poco más de la mitad del torneo son líderes.
José Paradela es sin duda el cerebro de esta Máquina, pero siempre con los pies en la tierra, humilde y efectivo, como los futbolistas de antaño, esos que hoy en día escasean.