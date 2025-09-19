Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2025: todos los marcadores
Se juega la Jornada 9 del Apertura 20205 y aquí podrás consultar todos los resultados, donde destacan Pumas vs. Tigres, Chivas vs. Toluca y América vs. Rayados.
Este fin de semana se juega la Jornada 9 del Apertura 2025 iniciando el viernes con el encuentro entre Cruz Azul y FC Juárez, mientras que para el sábado los reflectores están en los duelos Pumas vs. Tigres, Chivas vs. Toluca y Monterrey vs. América.
A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 9, que culmina el domingo con el juego Santos vs. Atlético de San Luis.
Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2025
Viernes 19 de septiembre
- 19:00 | Necaxa vs. Puebla
- 19:00 | Cruz Azul vs. Juárez FC
- 21:00 | Mazatlán vs Atlas
- 21:05 | Tijuana vs. León
Sábado 20 septiembre
- 17:00 | Pachuca vs. Querétaro
- 19:00 | Pumas vs. Tigres
- 19:07 | Chivas vs. Toluca
- 21:05 | Monterrey vs. América
Domingo 21 de septiembre
- 17:00 | Santos vs. Atlético de San Luis
