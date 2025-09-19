SI Mexico

Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2025: todos los marcadores

Se juega la Jornada 9 del Apertura 20205 y aquí podrás consultar todos los resultados, donde destacan Pumas vs. Tigres, Chivas vs. Toluca y América vs. Rayados.

Redacción SI México

La Liga MX reanuda su actividad con los partidos de la Jornada.
Manuel Velásquez/Getty Images

Este fin de semana se juega la Jornada 9 del Apertura 2025 iniciando el viernes con el encuentro entre Cruz Azul y FC Juárez, mientras que para el sábado los reflectores están en los duelos Pumas vs. Tigres, Chivas vs. Toluca y Monterrey vs. América.

A continuación podrás conocer todos los resultados de la fecha 9, que culmina el domingo con el juego Santos vs. Atlético de San Luis.

Resultados de la Jornada 9 del Apertura 2025

Viernes 19 de septiembre

  • 19:00 | Necaxa vs. Puebla 
  • 19:00 | Cruz Azul vs. Juárez FC 
  • 21:00 | Mazatlán vs Atlas 
  • 21:05 | Tijuana vs. León 

Sábado 20 septiembre

  • 17:00 | Pachuca vs. Querétaro 
  • 19:00 | Pumas vs. Tigres 
  • 19:07 | Chivas vs. Toluca 
  • 21:05 | Monterrey vs. América 

Domingo 21 de septiembre

  • 17:00 | Santos vs. Atlético de San Luis 
