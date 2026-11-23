Horarios de los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2026: ¿cuándo y dónde se jugarán?
La Liga MX presentó este lunes los horarios oficiales de los partidos de cuartos de final, mismos con los que dará inicio la Liguilla en búsqueda del campeón del Apertura 2026. Las series comenzarán esta misma semana, con los juegos de ida los días miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, mientras que las vueltas se disputarán el sábado 28 y el domingo 29.
Cabe recordar que, después de 17 fechas, ya solo quedan ocho sobrevivientes. Chivas, Cruz Azul, América, Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca pelearán por el título en la Fiesta Grande luego de avanzar a la fase final tras cerrar la campaña regular en los primeros puestos de la tabla:
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- 1° Chivas: 33 puntos
- 2° Cruz Azul: 32 puntos
- 3° América: 30 puntos
- 4° Atlas: 28 puntos
- 5° Toluca: 27 puntos
- 6° Monterrey: 27 puntos
- 7° León: 26 puntos
- 8° Pachuca: 25 puntos
Partidos de Ida
- Toluca (5°) vs. Atlas (4°) | Miércoles 25 de noviembre • 19:00 horas • Estadio Nemesio Diez
- Monterrey (6°) vs. América (3°) | Miércoles 25 de noviembre • 21:10 horas • Estadio BBVA
- Pachuca (8°) vs. Chivas (1°) | Jueves 26 de noviembre • 19:00 horas • Estadio Hidalgo
- León (7°) vs. Cruz Azul (2°) | Jueves 26 de noviembre • 21:10 horas • Estadio León
Partidos de Vuelta
- Atlas (4°) vs. Toluca (5°) | Sábado 28 de noviembre • 19:00 horas • Estadio Jalisco
- América (3°) vs. Monterrey (6°) | Sábado 28 de noviembre • 21:10 horas • Estadio Azteca
- Chivas (1°) vs. Pachuca (8°) | Domingo 29 de noviembre • 19:07 horas • Estadio Akron
- Cruz Azul (2°) vs. León (7°) | Domingo 29 de noviembre • 21:00 horas • Estadio Azteca
Guadalajara y la CDMX definirán todas las series de Cuartos de Final
Cabe recordar que los cruces se organizaron de tal modo que el líder enfrente al octavo lugar, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto.
Destaca que los primeros cuatro puestos de la clasificación quedaron repartidos exclusivamente entre clubes de Guadalajara (Chivas y Atlas) y de la Ciudad de México (Cruz Azul y América). Gracias a esta ventaja en la tabla, ambas plazas albergarán el fin de semana todos los partidos de vuelta en los que se definirán los boletos a semifinales.
Redactor en Sports Illustrated México. Una persona que ama los deportes y que, por esta razón, ha buscado transmitir esa pasión a través del periodismo y la comunicación, escribiendo sobre aquellas hazañas que merecen ser contadas.