‘Hormiga’ González, el goleador ecuánime que festeja como Gokú y cena tacos
El ser goleador de las Chivas y del propio Futbol Mexicano podría marear a cualquiera, y más si se es joven. Pero el caso de Armando ‘La Hormiga’ González es distinto. El jugador de apenas 22 años no ha perdido piso y se mantiene ecuánime, sin deslumbrarse con reflectores y respetando su proceso.
Luego de culminar como goleador del torneo pasado junto a Paulinho y Joao Pedro, ‘La Hormiga’ se abrió paso en la Selección Mexicana con su primer llamado por parte de Javier Aguirre (previamente estuvo en un microciclo en agosto del año pasado).
Te puede interesar: Armando "La Hormiga" González se une al Tri por segunda vez; espera debutar
Ahora, en este Clausura 2026, González ha demostrado que su hambre por anotar sigue intacta, al sumar dos goles en las tres primeras jornadas del campeonato, el más reciente en la recién terminada Fecha 3, cuando marcó de cabeza el primer tanto con el que el Guadalajara venció al Querétaro por 2-1.
Hoy, el delantero se mantiene como el goleador de las Chivas y con oportunidad de pelear por un puesto en la delantera del Tricolor de cara a la Copa del Mundo, sin embargo, sigue siendo un chico cualquiera.
Y así quedó de manifiesto este fin de semana, cuando después de marcarle al Querétaro y aportar para el tercer triunfo consecutivo de Chivas en el torneo, ‘La Hormiga’ festejó sin muchos aspavientos y como un chico más: comiendo tacos.
González fue captado en una taquería de Guadalajara junto a otras personas y tomando agua embotellada. Sin fiesta de por medio ni a altas horas de la madrugada. Solo en una cena tranquila.
El futuro para ‘La Hormiga’ es sumamente promisorio, con unas Chivas que en el amanecer del torneo se encuentran de líderes y con la oportunidad de meterse a la lista final de la Selección Mexicana para el Mundial de 2026. Pero esto no le ha hecho cambiar. Sigue siendo el niño que festeja como Gokú y que cena tacos.