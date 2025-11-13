Armando se une al Tri por segunda vez; espera debutar
El rostro de Armando González refleja una mezcla de emoción y serenidad. Es su primera convocatoria con la selección mayor y aunque ya había vivido la experiencia de un microciclo, esta vez es diferente. Está aquí para jugar, para defender los colores del país.
“Muy feliz, muy feliz de que se me haya dado esta oportunidad”, dice con una sonrisa. “Agradecido con los profesores por tomarme en cuenta y con ganas de dar mi mil por ciento por este equipo”, añade el cuarto goleador en la historia de la institución Rojiblanca en los torneos cortos.
Desde su llegada, el ambiente lo envolvió de inmediato. Javier y su cuerpo técnico lo recibieron con palabras sencillas pero cargadas de confianza: “Me dijeron que estoy aquí por méritos propios, que no me piden más que sea yo mismo”. Ese respaldo, reconoce, le dio tranquilidad y motivación para mostrar su mejor versión.
La competencia en la delantera es alta. Entrenar junto a figuras como Raúl Jiménez y saber que Santiago Giménez no está en la convocatoria, pero sí forma parte del grupo para el Mundial, lo impulsa a exigirse más. “Esos tres nombres que me dices son jugadores top: Santi en el Milan, Raúl en una de las mejores ligas del mundo, Berterame que aquí es referente. Yo vengo a aportar lo mío y a aprender de ellos”, comenta con humildad.
Apenas unos días antes, Armando se coronó campeón en el torneo local, una alegría que apenas pudo saborear. “No lo pude celebrar con mis compañeros porque se acabó el partido y nos vinimos para acá. Solo por mensajes o llamadas, pero me dijeron que disfrute y que sea yo mismo, que eso me ha traído hasta aquí”.
Ahora, el enfoque está en los próximos duelos frente a Uruguay y Paraguay, selecciones que respeta y admira. “Son dos equipos con mucho potencial, de los mejores de Sudamérica. Serán partidos difíciles, pero vamos con todo, con nuestra idea y con ganas de hacer lo mejor posible”.
Armando sabe que los defensas sudamericanos suelen ser duros, imponentes, pero eso no lo intimida. “No achicarse, hermano. Hacer lo que uno sabe hacer. Por algo estamos aquí también nosotros como delanteros y tenemos lo nuestro”.
Con los pies en la tierra y el corazón lleno de ilusión, Armando vive un momento que siempre soñó. Su historia apenas comienza, pero ya demuestra que está listo para escribirla con entrega, humildad y goles.